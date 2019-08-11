مباراة الهلال ورايون سبورت.. الموعد والقنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا- ذهاب دور 64

ننشر موعد مباراة الهلال ورايون سبورت الرواندي مساء اليوم الأحد الحادي عشر من أغسطس 2019 ومباراة الذهاب من دور 64 التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، كما ننشر لكم كل أخبار كورة اليوم وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم في أفريقيا مباشرة على الهواء، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة فضائية مفتوحة، كما يسعد موقع نجوم مصرية تقديم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا، يقود الهلال المدير الفني المتميز نبيل الكوكي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ورايون سبورت

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال ورايون سبورت الرواندي فسوف تكون المباراة منقولة على قناة الهلال الفضائية المفتوحة، والتي تذيع الب المباشر لمباراة اليوم من رواندا، حيث تتمكن كل الجماهير في كل دول العالم من مشاهدة المباراة بصورة جيدة ونقية، تردد قناة نادي الهلال على قمر النايل سات هو 12207 رأسي، هذا ومن الجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس لا تذيع مباريات الدور التمهيدي.

موعد مباراة الهلال ورايون سبورت اليوم في أفريقيا

نبيل الكوكي قال عن مباراة اليوم، أنها ستكون مقابلة صعبة، لكنه أكد أن الهلال يدخل المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، وأضاف “الهلال ينوي الذهاب بعيدا في بطولة أفريقيا هذا العام”، وقال “رفضت عروض تدريبية من أكبر أندية تونس، لأني أحنرم تعاقدي مع نادي الهلال”، وعن عقده الذي ينتهى في أغسطس الجاري أكد أن إدارة الهلال تريد استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، موعد مباراة الهلال ورايون سبورت اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرا بتوقيت السودان.

الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 2 عصرا بتوقيت لندن.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.