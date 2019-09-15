مباراة الهلال وانيمبا النيجيري.. الموعد والقنوات الناقلة لأبطال أفريقيا “قمة سودانية نيجيرية”

موعد مباراة الهلال وانيمبا النيجيري اليوم الأحد 15 سبتمبر هو الموعد المرتقب من كل الجماهير السودانية والأفريقية ومقابلة الذهاب من دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تقام المباراة على الملعب الدولي بمدينة آبا النيجيرية موطن فريق انيمبا العملاق النيجيري، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني اليوم الأحد في أبطال أفريقيا، وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من الخسارة الكبيرة للمنتخب الأولمبي السوداني في نيجيريا بخماسية دون رد، حيث يبحث الهلال عن تعويض تلك النتيجة، هذا ونقدم لكم موعد مباراة الهلال اليوم بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت السودان.







القنوات الناقلة لمباراة الهلال وانيمبا اليوم

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال وانيمبا اليوم الأحد فمن المرتقب أن تذيع البث المباشر لمباراة الهلال في أفريقيا قناة الهلال الرياضية، كما من المرتقب أن توفر القناة الرسمية للهلال على اليوتيوب رابط البث المباشر للمباراة اليوم، الهلال تأهل لهذا الدور بعد الفوز في الدور التمهيدي الأول على رايون سبورت الرواندي بنتيجة 2-1 في مجموعة نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.







موعد مباراة الهلال وانيمبا

نادي انيمبا النيجيري تأهل لهذا الدور بعد التغلب على فريق رحيمو البوركينابي بنتيجة 5-1 وهي نتيجة مجموع مباراتي الذهاب والعودة، نجوم الهلال في نيجيريا اليوم هدفهم تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة بأم درمان الأسبوع القادم، موعد مباراة الهلال ونيجيريا في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 6 مساء بتوقيت مكة والكويت والدوحة والمنامة.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي وأبوظبي.