مباراة الهلال والوصل.. موعد المقابلة والقنوات الناقلة “كأأس محمد السادس”

يلتقي الهلال السوداني مع الوصل الإماراتي في الدور 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال “كأس الملك محمد السادس 2019-2020″، في مواجهة تتكون من مباراتي ذهاب وعودة، موعد مباراة الهلال والوصل الذهاب في البطولة العربية سيكون يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، على ملعب زعبيل بنادي الوصل بمدينة دبي، بينما يكون موعد مباراة الإياب يوم 30 أغسطس 2019 الجاري، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في السودان.

تفاصيل مباراة الهلال والوصل في البطولة العربية الذهاب الموعد والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل هي قناة أبوظبي الرياضية الأولى، ومن أخبار الهلال السوداني في البطولة العربية، وصول بعثة الفريق الأول لمدينة دبي في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وقد لاقت بعثة الهلال بمطار دبي استقبال جماهيري كبير وحافل على الرغم من وقت الوصول المبكر جدا بالمطار، بدأت أولى تدريبات بعثة الهلال مساء الجمعة على ملعب زعبيل الفرعي بنادي الوصل، وسيكون ثاني التمرينات مساء السبت.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباريات البطولة العربية كأس محمد السادس 2019 على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، وهي قناة فضائية مفتوحة يمكن استقبال البث المباشر لها بصورة جيدة في أي مكان حول العالم، موعد مباراة الهلال والوصل سيكون عند الساعة 6.15 مساء بتوقيت السودان.