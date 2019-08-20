مباراة الهلال والوصل على أى قناة؟

جماهير كرة القدم في كل المنطقة العربية تتساءل على أى قناة مباراة الهلال والوصل ستكون منقولة وذلك قبل ساعات من بداية هذا اللقاء المرتقب، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، لقاء الذهاب من دور 32 للبطولة العربية كأس محمد السادس 2020، حيث نقدم لكم الان أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل مباشرة على الهواء، حيث تذيع المباراة قناة مفتوحة مجانية، ويحل الهلال السوداني اليوم، ضيفا على نادي الوصل، في المباراة التي تقام على ملعب زعبيل بمدينة دبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل اليوم في البطولة العربية

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والوصل اليوم عبر قناة فضائية مفتوحة، حيث تذيع المباراة قناة أبوظبي الرياضية الأولى، تردد القناة على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، اسم معلق المباراة سيكون المذيع الرياضي علي سعيد الكعبي، تقدم قناة أبوظبي الرياضية الأستوديو التحليلي للمباراة بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي.

نبيل الكوكي مدرب الهلال، قال أن فريقه يدخل المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، على الرغم من عدم إقامة معسكر تدريبي للفريق قبل بداية الموسم الحالي، وأكد على قوة واحترافية نادي الوصل، لكنه أكد أن فريق الهلال السوداني ليس بالفريق السهل، موعد مباراة الهلال والوصل اليوم عند الساعة 6.15 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 5.15 مساء بتوقيت السعودية.