مباراة الهلال والوصل الإماراتي.. الموعد والقنوات الناقلة للمقابلة القادمة الذهاب والإياب (البطولة العربية 2020/2019)

متى موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي القادمة الذهاب والعودة هو سؤال كل الجماهير ومقابلة دور 32 من البطولة العربية كأس الملك محمد السادس 2020، حيث نقدم كل أخبار تلك المقابلة المرتقبة، كما نقدم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني القادمة في البطولة العربية حيث ستكون منقولة على قنوات مجانية مفتوحة، كما يسعدنا من خلال موقع نجوم مصرية تقديم موعد المباراة بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وبتوقيت ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل الإماراتي في البطولة العربية

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والوصل الإماراتي في البطولة العربية فسوف تنقل البث المباشر للمباراة الذهاب والعودة قناة أبوظبي الرياضية الفضائية المفتوحة، وهي القناة الناقلة لمباريات بطولة كأس الملك محمد السادس 2020، وتردد قناة أبوظبي الرياضية على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، وبث قناة أبوظبي الرياضية يصل بصورة جيدة جدا ونقية لكل دول العالم.

موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي القادمة في البطولة العربية الذهاب والعودة

الهلال السوداني يقوده المدير الفني التونسي المتميز نبيل الكوكي، مباراة الهلال في البطولة العربية القادمة ستكون أول مباراة رسمية للوصل الإماراتي في الموسم الجديد، وذلك بعد عودته من المعسكر التدريبي الأوروبي الخارجي، موعد مباراة الذهاب يوم 20 أغسطس 2019 تقام على ملعب نادي الوصل بزعبيل في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت السودان وألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

موعد مباراة الهلال والوصل الإياب يقام يوم 30 أغسطس 2019 بأم درمان.