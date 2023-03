«قمة ثأرية!».. موعد مباراة الهلال والفتح في كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

مع حلول مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، يسدل الستار على مباريات دور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، حيث يستضيف الليلة ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) Prince Faisal Bin Fahd Stadium في العاصمة السعودية الرياض، أحداث مباراة الهلال والفتح، القوية والثأرية، يسعى من خلالها الزعيم إلى التعويض عن خسارته من أمام الفتحاويين مؤخرًا في دوري المحترفين “دوري روشن”، علاوة على هزيمة أخرى في بطولة الكأس ذاتها، كما سنوضحه لاحقًا، بينما يأمل النموذجي في كتابة تاريخ له في كأس الملك السعودي رغم تذبذب مستواه على الصعيد المحلي هذا الموسم.

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا في التغطية التالية، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس حيال موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين قبل دور الثمانية في كأس الملك السعودي 2023 في نسخته الثامنة والأربعين، إضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات.

مباراة الهلال والفتح

مع المباراة الرابعة والأخيرة في دور الـ8 من مسابقة Custodian of the Two Holy Mosques Cup 2022/2023، حيث لقاء الفتح ضد الهلال.

حيثما يخوض كبير آسيا رحلة البحث عن اللقب العاشر في الكأس السعودية، والتي تعد فرصة لتقليص الفارق مع “قلعة الكوؤس الأهلاوية” صاحب البطولات الـ13.

إذ يمتلك الزعيم 9 ألقاب يحتل بها المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بكأس الملك، خلف الاتحاد المساوي له في عدد البطولات، غير أن العميد يحظى بأفضلية الظهور في النهائي 9 مرات بعكس الموج الأزرق صاحب الحضور بـ8 مرات.

وعن مشوار وصيف بطل كأس العالم للأندية في أغلى الكؤوس، فقد انطلق من دور الـ16، وخلاله نجح الهلال في سحق الاتفاق برباعية نظيفة.

تاريخيًا، وكما أسلفنا فـ كبير الرياض لديه 9 كؤوس، حققها خلال أعوام 1961، 1964، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017، وجاء التتويج الأخير في 2020 على حساب الغريم التقليدي النصر، بعد الفوز في النهائي بنتيجة (2-1).

أما عن وضعية Al Hilal في الدوري السعودي، فإن حامل اللقب يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة وصافي (17) هدفًا، وذلك من 10 انتصارات (آخرها على حساب التعاون يوم الجمعة الماضية في الجولة 20) و6 تعادلات، وخسارتين بالموسم الجاري.

من جهة أخرى، يدخل النموذجي مواجهة الثلاثاء، باحثًا عن إنجاز جديد في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يدشن حضوره الـ18 بها هذا الموسم.

أبرز إنجازات Al Fateh كانت إحراز المركز الثالث على حساب القوة الزرقاء في نسخة 2012، بعد الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحول قطار فارس الإحساء في كأس الملك 2023، فقد انطلق من أمام الطائي من دور الستة عشر، فنجح الفتح في الخروج بفوز صعب بعد لقاء مثير بنتيجة (7-6) بركلات الترجيح، إثر انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي (2-2).

في دوري روشن، يأتي أبناء النخيل في المرتبة السادسة في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة وفارق (9) أهداف، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلين (آخرهم جاء من أمام أبها في الجولة العشرين بنتيجة “2-2”)، ولكن تجرع الفريق مرارة الخسارة 8 مرات هذا الموسم.

عمومًا، إليكم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس الملك السعوي قبل النسخة 48 لعام 2023:

كانت مواجهات دور ربع نهائي الكأس السعودية، قد انطلقت يوم أمس الاثنين، حيث تخطى الاتحاد – بصعوبة – عقبة الفيحاء “حامل اللقب”، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

واليوم الثلاثاء، تلعب 3 مباريات، حيث يستضيف الوحدة فريق الباطن، كما يلعب النصر مع أبها، قبل مواجهة الهلال أمام الفتح.

كانت آخر مواجهة قد جمعت الفتح ضد الهلال هذا الموسم، يوم الاثنين قبل الماضي، في الجولة 18 من دوري روشن، وانتهت بفوز النموذجي خارج ملعبه بنتيجة (2-1).

أما على صعيد كأس الملك، فقد التقى الجانبين في 4 مواجهات، الأولى والثانية كانت في ذهاب وإياب دور ربع النهائي من نسخة 2010، وانتهت بفوز كبير الرياض (3-1) و(5-0) على الترتيب، قبل أن يثأر فارس الإحساء في عامي 2012 “لقاء المركز الثالث (3-0)” و2021 في دور الـ16 (2-0).

موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء الختامي عن دور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وعن حكم مباراة الهلال والفتح، فقد أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الدولي الروماني رادو بيتريسكو Radu Petrescu.

إليكم فيما يلي طاقم تحكيم لقاءات اليوم الختامي عن دور الثمانية في كأس خادم الحرمين بشكلٍ كامل:

من ناحة أخرى، سوف تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث القمة، عبر شاشة SSC1 HD.

أما عن معلق مباراة الهلال والفتح، فسيكون المعلق الرياضي السعودي عبدالله الغامدي.