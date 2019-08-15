مباراة الهلال والرابطة كوستي.. الموعد والقنوات الناقلة للدوري السوداني

يلتقي الهلال مع نادي الرابطة كوستي يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 ومباراة الجولة الأولى من الدوري السوداني الممتاز 2020، حيث نقدم لكم كل أخبار المقابلة والموعد وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرابطة كوستي مباشرة على الهواء، كما سنتابع معكم تشكيلة الهلال مع بداية اللقاء وأهم أحداث المباراة حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، هذا ويقام الدوري السوداني 2020 بمشاركة 17 نادي، يقام بينهم دوري دورين ويفوز بالبطولة صاحب المركز الأول.

تقام كورة الهلال والرابطة كوستي على ملعب مدينة كوستي عصر الجمعة، حيث تتواجد بعثة الهلال العاصمي في كوستي منذ أمس الخميس، هذا وقد أكدت عدة مصادر صحفية سودانية، أن نبيل الكوكي سيعتمد في تلك المقابلة على البدلاء لاراحة نجوم الصف الأول بالفريق، حيث أن الفريق عائد لتوه من رواندا، بعدما تعادل مع رايون سبورت في بطولة أفريقيا بنتيجة 1-1، على أن تسافر بعثة الفريق للإمارات لمواجهة الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

موعد مباراة الهلال والرابطة كوستي والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة للمباراة فسوف تكون منقولة على الهواء مباشرة على قناة الملاعب الرياضية الناقل الحصري لكل مباريات الدوري السوداني الممتاز 2020، موعد مباراة الهلال العاصمي والرابطة كوستي اليوم الجمعة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 3.30 عصرا بتوقيت السودان.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت دبي.