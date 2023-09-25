مباراة الهلال والجبلين الآن على SSC Sports HD1 في كأس خادم الحرمين الشريفين (2023/2024) دور الـ32 “اضبط القناة”

استكمالًا لمنافسات دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين للموسم الرياضي 2023/2024، تنطلق بعد لحظات مباراة الهلال والجبلين في منافسة قوية لحامل اللقب في رحلة الدفاع عنه؛ حيث تمكن كبير آسيا من التتويج بالنسخة الماضية بعدما فاز على فريق الوحدة بركلات الجزاء التي انتهت بنتيجة 7-6 لصالح الهلال.

شعار فريق الهلال السعودي ونادي الجبلين السعودي يتوسطهم كأس خادم الحرمين الشريفين على خلفية أسود - مصدر الصورة: تصميم خاص لنجوم مصرية

كيف تشاهد مباراة الهلال والجبلين؟

تترقب جماهير كرة القدم السعودية لقاء الجبلين والهلال اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة SSC Sports 1 بجودتها HD وبالجودة SD، ويمكنك ضبط القناة واستقبال ترددها عبر رسيفر GOBX من البيانات الموضحة بالجدول:

القناة SSC Sports HD1 SSC SD1 القمر الصناعي Badr 6 Badr 6 مدار القمر 26.0° E 26.0° E التردد 12380 12418 الاستقطاب أفقي أفقي الترميز 27500 27500 تصحيح خطأ 3/4 3/4

هذا ويتولى مهمة التعليق على مباراة الهلال ضد الجبلين التي ستُقام على ملعب “الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي” بالحائل، المعلق الرياضي عبد الله الحربي.

حكام مباراة الهلال والجبلين

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن اليوم عن تولي الحكم النيوزيلندي “ماثيو كونجر” مهمة تحكيم مباراة الجبلين ضد الهلال، وجاء باقي طاقم التحكيم كالتالي:

الحكم المهمة الدولة تيفيتا ماكاسيني مساعد أول تونغا مارك رول مساعد ثاني نيوزيلندا عبد الله العويدان حكم رابع السعودية برونو استيفيس حكم فيديو البرتغال فهد العمري مساعد حكم الفيديو السعودية

الجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي يحتل وصافة جدول الدوري (روشن السعودي للمحترفين)، بينما يلعب فريق الجبلين في دوري الدرجة الأولى السعودي ويحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، لذا فقد يتوقع البعض أن يكون اللقاء أكثر سهولة للهلال ولكن مجريات المباراة هي من ستكشف ذلك والنتيجة النهائية ستوضح الفريق المتفوق الفائز.