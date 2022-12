ملخص نتيجة وأهداف مباراة الهلال والاتفاق كأس خادم الحرمين (فارس الدهناء يغرق في الموج الأزرق!)

تستكمل مساء غدٍ الأربعاء 21 ديسمبر الحالي، مواجهات دور الستة عشر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الجديد 2023/2022، وضمن لقاءات اليوم الثاني، يحتضن ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) Prince Faisal Bin Fahd Stadium في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مباراة الهلال والاتفاق، والتي تمثل بداية صعبة للزعيم، وصيف النسخة الأخيرة من كأس الملك السعودي، ويسعى من خلالها إلى استعادة هيبته على الصعيد المحلي والتي تعرضت لبعض الاهتزاز مؤخرًا، تقابلها رغبة من “إتي الشرقية” في معالجة قصور الفترة الماضية، من أجل عودة قوية للمنافسة على المسابقات المحلية وعلى رأسها بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في السطور المقبلة، كافة الأخبار والكواليس والمستجدات حيال موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة، إلى جانب تاريخ الناديين وإنجازاتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين بالنسخة 48، فضلًا عن تاريخ مواجهات الهلال والاتفاق.

مباراة الهلال والاتفاق

مع المباراة رقم 4 في النسخة الجديدة من منافسات Custodian of the Two Holy Mosques Cup في موسم 2023/2022، والتي ناديا الاتفاق والهلال.

وهي تأتي بعد مواجهة أخرى جمعت الفريقين، قبل قرابة الثلاثة أشهر، لحساب الأسبوع السادس من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بسقوط حامل اللقب في فخ التعادل السلبي، وبعد إلغاء هدف للبديل حينها صالح الشهري “صاحب هدف التعادل للصقور أمام الأرجنتين بطل مونديال قطر 2022”.

بدايًة سنستعرض لكم سجل أبطال مسابقة كأس الملك السعودي قبل الموسم الثامن والأربعين:

كانت مواجهات دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين قد انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، حيث أقيمت مباراتين.

في الأولى نجح الوحدة في الفوز على ضمك “بـ10 لاعبين”، كما تمكن حامل اللقب “الفيحاء” من عبور اختبار الخليج الصعب بالانتصار بنتيجة (3-1).

على أن تستكمل مباريات دور الـ16 مساء غدٍ الأربعاء، حيث يواجه أبها ضيفه التعاون، بينما يستضيف الهلال منافسه الاتفاق، قبل أن تختتم مباريات اليوم الثاني بلقاء يجمع النصر ضد العدالة.

وفي اليوم الختامي، تلعب 3 مباريات، فيلتقي الباطن مع الرائد، ثم يواجه الطائي منافسه الفتح، وأخيرًا مع الكلاسيكو السعودي المرتقب بين الاتحاد والشباب.

بناءً على نتيجة مواجهات اليوم الأول في دور الستة عشر، يكون الطريق إلى نهائي الكأس السعودية على النحو التالي “بعد تأهل الوحدة والفيحاء”:

* جدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال السعودي قد أعلنت قبل ساعات عن طرح تذاكر مباراة الهلال والاتفاق، والتي يمكن للجماهير الحصول عليها باتباع التعليمات الواردة في التغريدة التالية:

تذاكر مباراة #الهلال_الاتفاق متوفّرة في #بلو_ستور 📲 احجز تذكرتك بثوانٍ💙 موعدنا الأربعاء الساعة 6:00 مساءً

في ستاد الأمير فيصل بن فهد حمّل التطبيق 🔝⚽ — Blu Store (@Blustore_app) December 19, 2022

نادي الهلال

مع نادي الهلال السعودي، بطل دوري المحترفين عن الموسم الماضي، ووصيف النسخة الأخيرة من كأس الملك، نستهل تغطيتنا للقمة المرتقبة مساء الأربعاء.

حيثما يدشن كبير آسيا مشاركته رقم 36 في أغلى الكؤوس، والتي حصد منها 9 ألقاب، آخرها كان في عام 2020، بعد الفوز على غريمه التقليدي النصر في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).

ويمتلك Al Hilal فرصة تاريخية للظفر بلقب عاشر، يقلص به الفارق مع الأهلي صاحب الألقاب الـ13، والغائب عن الموسم الحالي للمرة الأولى، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

محليًا، يحتل الموج الأزرق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة وصافي (10) أهداف.

وذلك بعدما حققت كتيبة “البيج” رامون دياز، ستة انتصارات وتعادلين، بينما تلقى كبير الرياض خسارة واحدة من أمام التعاون “بـ10 لاعبين” بنتيجة (1-2) في الملز.

نادي الاتفاق

من جهة أخرى، يرغب نادي الاتفاق السعودي في إحياء ذكريات الماضي الجميل، على بعد نحو 37 عامًا.

حيثما كان آخر تتويج لفارس الدهناء بلقب الكأس السعودية، في عام 1985.

وللمفارقة، فقد جاء اللقب الثاني للنواخذة في كأس الملك 1985، على حساب الزعيم الهلال، بعد الفوز في النهائي بركلات الترجيح (4-3) إثر انتهاء القمة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وكان الكوماندوز قد توج بأول ألقابه في المسابقة، في المشاركة الثالثة عام 1968، وأتت أيضًا على حساب كبير الرياض، بعد الانتصار في المباراة بنتيجة (4-2).

على المستوى المحلي، يأتي Al Ettifaq في المرتبة العاشرة بجدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 10 نقاط وفارق (3) أهداف.

إذ حققت عناصر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون Patrice Carteron “مدرب الأهلي والزمالك المصريين السابق” انتصارين فقط هذا الموسم، بجانب 4 تعادلات و3 هزائم.

تاريخ مواجهات الهلال والاتفاق

على صعيد المواجهات التاريخية التي جمعت Al Hilal vs Al Ettifaq، فبحسب ما وثقناه في “نجوم مصرية”، التقى الناديان في إجمالي 8 مباريات من بطولة كأس الملك السعودي.

كانت أولى المواجهات الهلالية الاتفاقية في الكأس السعودية، في نصف نهائي نسخة 1967، وانتهت بفوز إتي الشرقية بنتيجة (4-2).

أما آخر اللقاءات، فكانت في ربع نهائي عام 2020، وحسمها الزعيم بثنائية صالح الشهري (2-0).

إجمالًا، فاز الهلال في 5 مباريات، بينما حقق الاتفاق الانتصار في المواجهات الثلاث الأخرى.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الهلال أمام الاتفاق، فقد تقاسمها الزعيم وفارس الدهناء بواقع 13 هدفًا لكل فريق.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز النواخذة بنتيجة (4-2)، وذلك في نهائي كأس الملك السعودي موسم 1969/1968، والتي مثلت أحد أكبر انتصارات الاتفاق ضد الهلال في تاريخ مواجهات الفريقين بالكأس السعودية.

بينما كان أكبر فوز لـ الهلال ضد الاتفاق بنتيجة (3-2) والتي حدثت في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2019.

تشكيل مباراة الاتفاق والهلال

أعلن الجهاز الفني لنادي الاتفاق السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون Patrice Carteron عن تشكيل فارس الدهناء ضد الهلال.

وذلك ضمن لقاءات اليوم الثاني من دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2022.

التشكيلة الرسمية والاحتياطية للنواخذة ضمت العناصر التالية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي الهلال السعودي وعلى رأسها المدرب رامون دياز Ramon Diaz عن تشكيل الزعيم في مواجهة الاتفاق.

التشكيلة الأساسية ودكة بدلاء وصيف النسخة الماضية شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الرابعة في النسخة الجديدة من كأس الملك السعودي 2023، مساء غدٍ الأربعاء، عند الساعة السابعة (7:00 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين وقبرص ولبنان والسودان ورومانيا، الرابعة (4:00 م) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا، الثالثة (3:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الهلال والاتفاق، فلم يفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) حتى كتابة تلك السطور عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

غير أن مصادر إعلامية – تابعتها “نجوم مصرية” – كشفت عن إسناد المهمة إلى الحكم الدولي الروماني إستفان كوفاكس Istvan Kovacs.

فيما يلي طاقم تحكيم مباريات اليوم الثاني في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 كاملًا:

وحول القنوات الناقلة للحدث، فستكون بالطبع شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية حاضرة، وذلك عبر قناتي SSC1 HD و SSC5.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الهلال والاتفاق، أعلنت شركة الرياضة السعودية عن تكليف المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين بالمهمة.

****

تغطية حصرية LIVE.. ملخص نتيجة وأهداف مباراة الهلال والاتفاق

دقائق قليلة، تفصلنا عن انطلاقة مباراة Al Hilal vs Al Ettifaq.

والتي تأتي في إطار مواجهات اليوم الثاني من دور ثمن النهائي في كأس الملك السعودي 2023.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث المواجهة.

علاوة على ملخص أهداف ونتيجة مباراة الهلال ضد الاتفاق، فقط وحصريًا عبر موقعكم “نجوم مصرية”.

فضلًا لا أمرًا، قم بعمل تحديث أو ريفرش Refresh للصفحة باستمرار، من أجل متابعة كل جديد بإذن الله.

انطلاقة اللقاء، والكرة في البداية مع الزعيم،،

الدقيقة 1: هدوء حذر في البدايات والقوة الزرقاء في حالة ضغط من جانب الضيوف الآن.

انطلاقة أولى هلالية في الجانب الأيسر من دفاع الإتي مع محمد البريك، والكرة إلى رمية تماس أولى.

تمريرة من عبدالله المعيوف حارس الهلال إلى أندري كاريلو، واللعب يتوقف بسبب وجود كرتين في الملعب.

إسقاط من حكم اللقاء مع كاريلو نجم الهلال وضياع فرصة هجمة خطيرة في الجانب الأيسر من دفاع الكوماندوز.

2 دقيقة: الآن الكرة مع الاتفاق، وفرصة خطيرة بمراوغة رائعة من نعيم السليتي ثم تمريرة بينية، تقطع من دفاع الأخير، قبل أن يستعيدها الضيوف، ولكن يتدخل سالم الدوسري مع النجم التونسي، وخطأ وركلة حرة لفارس الدهناء على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 3: أووووووه جوووووول أبيض للضيوف عن طريق مارسيل تيسراند برأسية من الركلة الحرة، ولكن الهدف يلغى بداعي التسلل.

بانتظار التأكيد من تقنية الـVAR.

4 دقائق: بالفعل حكم المباراة يلغي الهدف الأول للنواخذة بداعي التسلل.

إذن 5 دقائق أولى مرت في الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق، والنتيجة الحالية هي التعادل السلبي (0-0).

الآن الاتفاق يضغط، ورمية جانبية في الجهة اليمنى من دفاع الموج الأزرق، تلعب سريعة ويبعدها الأخير.

الدقيقة 6: انطلاقة هلالية الآن في وسط الملعب، فهل نشهد ردة فعل من أصحاب الديار بعد الهدف الاتفاقي الملغي؟.

7 دقائق: محاولة هلالية جديدة، ولكن الكرة تقطع في وسط الملعب، قبل أن يستعيدها أصحاب الأرض.

هجمة مرتدة اتفاقية سريعة، وتمريرة بينية من نعيم سليتي إلى فيتينو ، ثم تسديدة من أحمد الغامدي في المرمى الخالي من المعيوف، يبعدها عبدالإله المالكي من أمام المرمى.

الدقيقة 9: مجددًا الزعيم يستعيد زمام المبادرة والاستحواذ، ولكن بلا خطورة حتى الآن!.

10 دقائق مضت من زمن الشوط الأول، وبوسعنا القول بأن الاتفاق أفضل من الهلال، ولكن النتيجة الحالية هي التعادل السلبي (0-0).

خطأ جديد من جانب سالم الدوسري في وسط الملعب، وحكم اللقاء يتوجه بالتحذير إلى قائد الصقور.

الدقيقة 11: عرضية اتفاقية جديدة من الجانب الأيسر لدفاع كبير آسيا، والأخير يبعدها، قبل أن ترتد مجددًا بتمريرة طولية، ولكن تخرج إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

12 دقيقة: محاولة هلالية بتمريرة بينية إلى محمد البريك، وعرضية إلى أوديون إيغالو يسددها مباشرة وجووووووووووووووول الكرة تمر بين أقدام الحارس باولو فيكتور.

نتيجة مباراة الهلال والاتفاق الآن (1-0).

الدقيقة 13: إذن هدف أول عكس سير اللقاء، في ظل استحواذ أزرق ولكن خطورة كبيرة وهدفين ضائعين علاوة على هدف ملغي لفارس الدهناء.

14 دقيقة: هل بمقدور إتي الشرقية العودة في اللقاء بعد الهدف المباغت من الهجمة الوحيدة المنظمة للهلال في المباراة.

محاولات هلالية لتعزيز الهدف بعد الانتشاء للهدف الأول، ولكن دفاع الاتفاق صامد.

الدقيقة 15: ربع ساعة أولى مضت، لازال الكوماندوز أخطر وأكثر فرص، ولكن نتيجة مباراة الاتفاق ضد الهلال تصب في مصلحة الأول (0-1).

سقوط وإصابة النسر النيجيري أوديون إيغالو صاحب الهدف الوحيد في اللقاء مصابًا على حدود منطقة جزاء الاتفاق.

الدقيقة 17: استئناف المباراة وخروج إيغالو لاستكمال علاجه قبل العودة بعد قليل إلى الملعب.

18 دقيقة: رمية تمس اتفاقية، يتدخل ويبعدها دفاع الدفاع الهلالي.

تمريرة بينية من نعيم السليتي إلى فيكتور سانتوس في الجانب الأيمن من دفاع الموج الأزرق، وتسديدة مباشرة يبعدها “راعي المعروف”.

الدقيقة 19: مرور رائعة في انطلاقة سريعة من “التورنايدو” سالم الدوسري من الجانب الأيمن لدفاع الضيوف، وتسديدة قوية، يبعدها الحارس باولو فيكتور ببراعة.

ثلث ساعة أولى مرت، ولا تزال نتيجة مباراة الهلال ضد الاتفاق (1-0).

خطأ لصالح أخطر لاعبي الاتفاق التونسي نعيم السليتي بعد منتصف ملعب الهلال، بعد تدخل من جانب عبدالإله المالكي، تلعب سريعة وتمر إلى رمية جانبية هلالية في الجهة اليمنى لدفاع الكتيبة الزرقاء.

الدقيقة 21: مرور رائع ومرواغة من جانب إيغالو في وسط دفاعات الاتفاق، والأخير يبعدها.

22 دقيقة: تمريرة طولية جديدة هلالية إلى سالم الدوسري، ولكن يجبر لاعبو القوة الزرقاء على الرجوع بالكرة بسبب التكتل الدفاعي الاتفاقي.

تمريرة عرضية هلالية جديدة ودفعة في ظهر إيغالو، ولكن الكرة تبعد في الأخير من دفاع النواخذة إلى رمية جانبية، وحكم اللقاء لا يشير إلى وجود ركلة جزاء للنسر النيجيري.

الدقيقة 23: محاولة هلالية جديدة بعرضية من الجانب الأيسر لدفاع الإتي، وفي الأخير تبعد إلى ركلة زاوية من أمام كنو.

24 دقيقة: خطأ وصافرة من حكم اللقاء، بسبب تدخل قوي مع نعيم السليتي على حدود منطقة الجزاء من جانب عبدالإله المالكي مع نجم الاتفاق.

الدقيقة 25: مرور أكثر من منتصف الشوط الأول في مباراة الاتفاق والهلال، والنتيجة الحالية هي تقدم الزعيم بهدف أوديون إيغالو (1-0).

الآن رمية تماس اتفاقية في الجانب الأيسر لدفاع الهلال، تلعب سريعة ويبعدها الأخير.

بطاقة صفراء أولى في المباراة بلمسة يد على فيصل الغامدي بعد إعاقة تمريرة من سالم الدوسري في وسط الملعب.

الاستحواذ الآن في اللقاء 63% للهلال، مقابل 37% للاتفاق.

28 دقيقة: تمريرات خاطئة من الجانبين، لا تجد إلا طريقها نحو خارج الملعب ورمية جانبية.

انطلاقة زرقاء مع لوسيانو فييتو، وتمريرة بينية إلى إيغالو، تقطع على حدود منطقة جزاء الضيوف.

محاولات اتفاقية مستمرة من أجل العودة في اللقاء، ولكن مع مرور الوقت دفاع الهلال الذي يفتقد إلى العديد من العناصر الهامة، يكتسب الثقة.

الدقيقة 29: هجمة مرتدة هلالية سريعة، وتمريرة من إيغالو إلى لوسيانو فييتو، ولكن الأخير في موقف تسلل.

عمومًا نصف ساعة أولى مرت من المباراة، والنتيجة الحالية ما تزال تقدم الهلاليين بهدف نظيف (1-0).

وقت طويل للغاية من جانب الاتفاقيين في التحضير للهجمات، في الوقت الذي يعود فيها دفاع الهلال والتمركز بشكل جيد.

الدقيقة 31: عرضية متكررة من جانب فارس الدهناء، ولا يزال دفاع كبير الرياض صامد ويبعد كل الكرات.

تمريرة طولية جديدة للنواخذة، ولكن الكرة تطول وتخرج إلى ركلة مرمى.

32 دقيقة: محاولة هلالية جديدة، وتسديدة من محمد إبراهيم كنو على حدود منطقة الجزاء، والكرة تعلو مرمى باولو فيكتور، وإلى ركلة مرمى اتفاقية.

الدقيقة 33: تناقل للكرات بين لاعبي الهلال على حدود منطقة جزاء الاتفاق، وسط تمركز مميز من جانب لاعبي إتي الشرقية.

فرصة في غاية الخطورة بتمريرة بينية رائعة إلى إيغالو ضربت دفاعات الضيوف، ومرواغة من النيجيري للحارس باولو فيكتور ثم تسديدة ترتطم في الأخير بعد عودته للزود عن مرماه، ولكن حكم اللقاء يطلق صافرته باحتساب خطأ وتسلل على النسر الهلالي.

إذن 10 دقائق أخيرة في الشوط الأول، وما زال التقدم في لقاء كأس خادم الحرمين الشريفين هو لصالح الهلال ضد الاتفاق (1-0).

الدقيقة 36: أووووه كيف أضعتها يا سالم، تسديدة من داخل منطقة جزاء الاتفاق بعد تمريرات من على حدود منطقة الجزاء، تصطدم في دفاع الضيوف، وإلى ركلة زاوية من الجانب الأيسر لدفاع الإتي.

37 دقيقة: أوباااااااااااااه باولو فيكتور ينقذ هدفًا محققًا من عرضية رائعة من كاريلو تصل في الأخير إلى لوسيانو فييتو بجوار القائم الأيمن للمرمى، وإلى ركلة ركنية.

الدقيقة 38: الآن الهلال أخطر، بعد ربع مميزة من جانب النواخذة.

توقف المباراة لإصابة النجم الدولي العائد للمشاركة سالم الدوسري، بعد تدخل في القدم اليسرى من جانب المهاجم الدولي التونسي نعيم السليتي بعد منتصف ملعب الاتفاقيين، وبطاقة صفراء للأخير.

39 دقيقة: أووووووه بطاقة حمراء مباشرة وإلغاء الصفراء للنجم الدولي التونسي نعيم سليتي بعد الرجوع إلى تقنية الفار!.

40 دقيقة: 5 دقائق أخيرة في الشوط الأول، ولا يزال الهلال في المقدمة بهدف في مرمى الاتفاق (1-0).

نقطة تحول في اللقاء بخروج أخطر وأهم لاعبي الاتفاق نعيم السليتي مطرودًا!.

بطاقة صفراء لأحد أعضاء الجهاز الفني الاتفاق بداعي الاعتراض على حالة الطرد.

الدقيقة 42: جووووووووووووول ثان للهلال عن طريق محمد البريك.

جاء الهدف الهلالي الثاني بعد تمريرة بينية من كاريلو من الركلة الحرة الهلالية بعد منتصف ملعب الكوماندوز، ينفرد فيها الظهير الأيمن الدولي بالحارس باولو فيكتور، يسددها مباشرة في المرمى.

نتيجة مباراة الهلال ضد الاتفاق في كأس الملك السعودي الآن (2-0).

الدقيقة 44: خطأ لصالح عبدالإله المالكي بعد تدخل في وسط الملعب.

8 دقائق وقت بدل من ضائع، ومازالت النتيجة تقدم الهلال (2-0).

الدقيقة 1+45: التحامات جانبية والاتفاقيين في مأزق!.

لعل الموج الأزرق قد فرض إيقاعه وسيطرته على اللقاء، وباتت المواجهة محسومة حاليًا للزعيم..

45+2 دقيقة: إذن تناقل للكرات الهلالي على حدود منطقة جزاء النواخذة، في ظل حالة أشبه بالاستسلام من جانب الضيوف مع التراجع في النتيجة علاوة على النقص العددي.

الدقيقة 3+45: محاولة جديدة من جانب القوة الزرقاء، تسديدة من سالم الدوسري تبعد من دفاع الاتفاقيين، وفي الأخير إلى ركلة ركنية في الجهة اليسرى من دفاع إتي الشرقية.

45+4 دقيقة: أوووووووووه هدف ملغي للهلال بداعي التسلل، بعد تمريرة طولية إلى لوسيانو فييتو، يستقبلها الأخير بجوار القائم الأيمن لمرمى باولو فيكتور حارس الإتي، قبل أن تسدد عكس اتجاه الأخير، وفي الأخير إلى الشباك.

في انتظار تثبيت القرار من جانب الـVAR.

يغيب عن الهلال اليوم كلًا من موسى ماريغا وناصر الدوسري وسلمان الفرج، المتواجدين الآن في المدرجات.

الدقيقة 8+45: جوووووووووول ثالث للهلاليين ولا وجود لتسلل على لوسيانو فييتو.

يبدو وأن الاتفاق قد غرق في الموج الأزرق، فقد خلالها فرصة ربما لن تتكرر بعد الغيابات الهلالية العديدة.

الدقيقة 9+45: فرصة خطيرة اتفاقية بتمريرة وسط دفاعات كبير آسيا، والكرة في الأخير إلى ركلة زاوية في الجهة اليمنى لدفاع الهلال.

أووووووه رأسية رائعة من جانب مارسيل تيسراند بعد الركلة الركنية، ولكن في وسط المرمى في الموقع الذي يقف فيه الحارس عبدالله المعيوف.

45+11 دقيقة: ضغط هلالي شرس مستمر، وتمريرة طولية إلى البريك، ثم عرضية على طريقة التسديدات، يبعدها دفاع النواخذة من أمام لوسيانو فييتو بجوار القائم الأيسر لمرمى باولو فيكتور وإلى رمية جانبية.

الآن صافرة نهاية الشوط الأول، ونتيجة مباراة الهلال أمام الاتفاق الحالية هي تقدم الزعيم (3-0).

إليكم إحصائيات شوط اللقاء الأول:

انتظرونا بعد قليل مع الشوط الثاني بإذن الله،،

****

انطلاقة الشوط الثاني،، والكرة في البداية مع الفريق الخاسر “الاتفاق”،،

الدقيقة 50: حاليًا نشهد مباراة من جانب واحد، بعد مرور 5 دقائق من شوط اللقاء الثاني، ولا تزال النتيجة بثلاثية هلالية نظيفة.

عرضية خطيرة من كاريلو في الجانب الأيسر من دفاع فارس الدهناء، تمر من الجميع إلى الجانب الآن من الملعب.

51 دقيقة: فرصة ومحاولة هجومية جديدة من جانب الزعيم، وعرضية من الجانب الأيسر تصطدم في دفاع فارس الدهناء، وإلى ركلة ركنية.

سقوط وإصابة عبدالإله المالكي.

52 دقيقة: تسديدة من سالم الدوسري بعد الركلة الركنية، والكرة تصطدم في الدفاع المتكتل من الاتفاقيين.

محاولة مرور اتفاقية من جانب فيتينو في الجانب الأيمن من دفاع الهلال، والكرة تطول في الأخير إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

الدقيقة 53: يذكر أن آخر فوز للاتفاق في كافة المسابقات على الهلال بنتيجة (2-1) في الدوري السعودي للمحترفين 2018، وجاءت بعد إقالة رامون دياز في الفترة الأولى للمدرب الأرجنتيني.

54 دقيقة: أوووووه ماذا أضغت يا فييتو؟.

تمريرة إلى محمد البريك في ظهر دفاعات الاتفاق، ومرور رائع ثم تمريرة من داخل منطقة الجزاء إلى لوسيانو المتواجد أمام المرمى، يسددها بشكل غريب أعلى مرمى باولو فيكتور، وإلى ركلة مرمى.

عمومًا 10 دقائق أولى مضت من زمن الشوط الثاني في المباراة، والنتيجة ما تزال (3-0) للهلاليين.

الدقيقة 56: ركلة ركنية اتفاقية في الجانب الأيسر لدفاع الزعيم، يخرج ويمسك بها “راعي المعروف” من أعلى نقطة.

محاولة مرور من جانب كاريلو في الجانب الأيمن من دفاع فارس الدهناء، تبعد إلى رمية تماس.

58 دقيقة: ضغط ومحاولات على فترات من جانب النواخذة، وتسديدة من فيتينو من على حدود منطقة جزاء كبير آسيا، تصطدم في الدفاع وتضعف قوتها لتصل في الأخير إلى عبدالله المعيوف حارس الهلال.

الدقيقة 59: فرص كذلك ومحاولات هلالية، ولكن اللمسة الأخيرة تفسد كل شيء!.

الآن نزول عبدالله عطيف وخروج محمد البريك، واشتراك معاذ فقيهي بديلًا عن أوديون إيغالو في تشكيلة الهلال.

61 دقيقة: مرور أكثر من ساعة لعب في مباراة الهلال والاتفاق والنتيجة الحالية مازالت (3-0) لوصيف النسخة الماضية من كأس الملك.

جوووووووووول رابع يلغى للهلال، بعد تمريرة بينية من لوسيانو فييتو إلى محمد إبراهيم كنو، ينفرد بها لاعب الوسط الدولي بالحارس باولو فيكتور، ثم تسديدة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس الضيوف، ولكن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل.

نزول حامد الغامدي وخروج فيتينو في تشكيلة الاتفاق.

الدقيقة 63: محاولة تقدم جديدة من جانب الاتفاق، ولكن كل الهجمات تتوقف عند خط منطقة جزاء كبير آسيا.

64 دقيقة: انطلاقة من الكويكبي وسقوط للاعب الاتفاق على حدود منطقة جزاء الزعيم، ولكن حكم اللقاء لا يشير لوجود أخطاء.

تناقل للكرات وتمريرات بين لاعبي الهلال، وتسديدات، ولكن دفاعات الاتفاق بـ10 لاعبين تواصل الصمود.

65 دقيقة: خطأ لمصلحة الهلال مع عبدالإله المالكي على حدود منطقة جزاء فارس الدهناء الآن.

ثلث ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني، ونتيجة مباراة الاتفاق ضد الهلال الآن (0-3).

الدقيقة 67: فرصة ومحاولة هلالية جديدة، وتمريرة إلى كاريلو تطول وتخرج إلى رمية جانبية من الجهة اليمنى لدفاع النواخذة.

مازالت المباراة من اتجاه واحد، مع استمرار الهيمنة الهلالية.

68 دقيقة: فرصة اتفاقية خطيرة بعد انطلاقة من كوايسون، وتمريرة إلى حامد الغامدي من داخل منطقة جزاء الهلال، يمسك بها عبدالله المعيوف بثبات.

أجمل شيء في مباراة اليوم، هو المشجع ذو الملابس البرازيلية، الذي بدأ من مدرجات الاتفاق، قبل أن ينتقل لى مدرجات الهلاليين.

الدقيقة 69: أوووووووووه هدف هلالي ملغي جديد، بتمريرة بينية إلى لوسيانو فييتو في الجانب الأيسر من دفاع فارس الدهناء، ثم عرضية إلى سالم الدوسري فتسديدة في الشباك الاتفاقية.

70 دقيقة: ثلث ساعة أخيرة، ويبدو التأهل محسوم لكبير الرياض مع استمرار تقدم الهلال على الاتفاق (3-0).

حاليًا الاستحواذ 67% للهلال مقابل 33% للاتفاق.

الدقيقة 71: نرى 3 لاعبين من الهلال على الخط يستعدون للدخول في التشكيل بعد قليل.

72 دقيقة: مرة أخرى خطأ وتسلل على الهلال في فرصة بهجمة مرتدة في غاية الخطورة.

الدقيقة 73: الآن يشارك صالح الشهري وماثيوس بيريرا وميشيل ديلغادو، وخروج لوسيانو فييتو وأندري كاريلو وعبدالإله المالكي.

74 دقيقة: مرة أخرى الكرة هلالية، ورغم الومضات الهجومية القليلة للاتفاق، إلا أن المواجهة لازالت في اتجاه واحد، والتأهل إلى دور الثمانية بات شبه محسوم لأصحاب الديار.

الدقيقة 75: عمومًا ربع ساعة أخيرة متبقية، والنتيجة الحالية ما تزال تقدم الهلال منذ الشوط الأول (3-0) على الاتفاق الذي يلعب بـ10 لاعبين بعد طرد نجمه الدولي التونسي نعيم السليتي منذ الدقيقة 41.

76 دقيقة: فرص ومحاولات اتفاقية لا تكتمل، وتمريرة طولية لا يلحق بها الكويكبي، وإلى رمية جانبية هلالية في الجهة اليمنى من دفاعات القوة الزرقاء.

الدقيقة 77: إذن تناقل للكرات بين لاعبي كبير آسيا، في محاولة على ما يبدو لاستهلاك الوقت المتبقي.

تمريرة بينية هلالية، يتدخل ويبعدها دفاع فارس الدهناء إلى رمية جانبية.

78 دقيقة: محاولة وتمريرة بينية جديدة من حامل لقب الدوري السعودي إلى البديل صالح الشهري، لا يلحق عليها المهاجم الدولي وفي الأخير إلى ركلة مرمى.

محاولة اتفاقية نادرة، ولكن يهدرها محمد الكويكبي بعديد المراوغات، ليتدخل الدفاع الهلالي ويقطعها.

الدقيقة 79: توقف المباراة بسبب سقوط خليفة الدوسري مصابًا في لعبة سابقة بالشد العضلي في الهجمة التي كانت مع الكويكبي.

عمومًا 10 دقائق أخيرة، ولا جديد في النتيجة مع استمرار تقدم أصحاب الأرض (3-0).

الدقيقة 81: أوووووووه، هدف رابع يضيع من صالح الشهري بعد تمريرة من ماثيوس بيريرا على حدود منطقة جزاء الضيوف، وتسديدة بعد دوران، والكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى باولو فيكتور.

82 دقيقة: انطلاقة “عنترية” من جانب ميشيل ديلغادو، يتدخل دفاع الاتفاق ويبعدها، ثم تصل الكرة مجددًا إلى التورنايدو سالم الدسوري وتسديدة تمنعها العارضة الأفقية لمرمى الضيوف.

الدقيقة 83: ضغط هلالي مستمر من أجل زيادة الغلة التهديفية، ولكن دفاع الاتفاق مازال يواصل التماسك.

84 دقيقة: انطلاقة جديدة من ميشيل ديلغادو في عمق دفاعات فارس الدهناء، ولكن تطول قبل أن يلحقها اللاعب ولكن يبعدها دفاع إتي الشرقية في الأخير.

85 دقيقة: 5 دقائق أخيرة، وما تزال نتيجة مباراة الاتفاق ضد الهلال تأخر الأول (0-3).

تمريرة بينية إلى محمد إبراهيم كنو، ولكن تسديدة في الشباك الخارجية اليسرى لمرمى باولو فيكتور.

أووووووووه تسديدة خطيرة من استخلاص رائع من صالح الشهري، عن طريق ماثيوس بيريرا، يتصدى لها الحارس باولو فيكتور بصعوبة.

تمريرة بينية اتفاقية تضرب دفاعات الهلاليين، ولكن الكرة تطول وتصل إلى الحارس عبدالله المعيوف.

الدقيقة 87: انطلاقة خطيرة ومرور ومراوغة من جانب محمد الكويكبي، ثم تسديدة من على حدود منطقة جزاء الموج الأزرق، ولكن كرة قائد الاتفاق تعلو مرمى المعيوف، وإلى ركلة مرمى.

88 دقيقة: خطأ لصالح فارس الدهناء، بتدخل من جانب صالح الشهري مع دفاع الاتفاق.

الدقيقة 89: تبديل جديد للنواخذة بدخول سنوسي الهوساوي وخروج عبدالله الخطيب.

محاولة جديدة من الضيوف، والكرة تقطع وتبعد إلى رمية جانبية في وسط ملعب الموج الأزرق.

إذن 5 دقائق وقت بدل من ضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الثاني، والنتيجة مازالت تقدم الزعيم (3-0).

محاولة هلالية جديدة، وتمريرة من الشهري إلى ماثيوس بيريرا على حدود منطقة الجزاء، ثم تسديدة بباطن القدم، والكرة تعلو المرمى وإلى ركلة مرمى للضيوف.

الدقيقة 1+90: محاولة هلالية جديدة بتمريرات على حدود منطقة جزاء الاتفاق.

الدقيقة 2+90: جووووووووووووول رابع للزعيم عن طريق ميشيل ديلغادو.

جاء الهدف الرابع للهلال، بعد سلسلة من التمريرات ثم تسديدة من جانب سالم الدوسري، من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها الحارس باولو فيكتور، قبل أن تصل إلى ديلغادو يرواغ كل المدافعين والحارس ثم يسددها في الشباك الخالية، حاول معها مارسيل تيسراند لإبعادها، ولكن الكرة في الأخير إلى داخل الشباك.

إذن نتيجة مباراة الهلال أمام الاتفاق (4-0).

صافرة نهاية المباراة، والنتيجة النهائية (4-0) للزعيم.

إليكم إحصائيات المواجهة كاملة:

****

بناءً على ما أسفرت عنه نتيجة مباراة الهلال ضد الاتفاق، يكون الزعيم رابع المتأهلين إلى دور الثمانية من كأس الملك السعودي 2023.

أيضًا، نجح أبها في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على مضيفه التعاون اليوم في ريمونتادا تاريخية ولقاء امتد للمرة الأولى في الموسم الجديد إلى الأشواط الإضافية بنتيجة (4-3).

كذلك حسم النصر نتيجة مواجهته أمام العدالة قبل قليل، بالفوز بثنائية نظيفة (2-0).

ليكون شكل المتأهلين إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين قبل انطلاق مباريات اليوم الثالث والأخير في دور الـ16 غدًا الخميس كالتالي:

أما عن المواجهات المقبلة، فسيلتقي النصر مع أبها في الدور المقبل.

بينما سينتظر الهلال المنتصر من مواجهة الفتح والطائي.