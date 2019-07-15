مباراة الهلال والأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة، وتاريخ قمة آسيا القادمة

ننشر موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا 2019 حيث يلتقي الفريقان في مباراتي ذهاب وعودة ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة للمباراة مباشرة، نادي الهلال تأهل لدور الستة عشر بعد أن أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الثالثة، بينما أنهى الأهلي الدور السابق وصيفا للمجموعة الرابعة، الفئز بنتيجة مجموع المباراتين، يتأهل للدور ربع النهائي ليقابل الفائز من الاتحاد وذوب آهن الإيراني.

موعد مباراة الهلال والأهلي في آسيا القادمة الذهاب والعودة

يخوض الهلال معسكر تدريبي في النمسا تحت قيادة مدربه الجديد الروماني رازفان لوشيسكو، مباراة الهلال والأهلي في آسيا القادمة ستكون هي لقاء بداية الموسم رسميا لكلا الفريقين، النادي الأهلي هو الآخر خاض معسكر تدريبي خارجي بالنمسا تحت قيادة مدربة الصربي الجديد برانكو إيفانكوفيتش، كلا الفريقين، أبرما صفقات من العيار الثقيل، خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019، لتحقيق كل البطولات خلال الموسم القادم.

موعد مباراة الهلال والأهلي في آسيا الذهاب:

تقام مباراة الذهاب على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة 7.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، من مساء يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس 2019.

موعد مباراة العودة:

مباراة الإياب، تقام على ملعب الهلال “المحيط الأزرق”، بملعب جامعة الملك سعود بالرياض، عند تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019.