«الإياب».. متى موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ؟

تشهد مدينة سايتاما اليابانية استضافة مواجهة الهلال وأوراوا في إطار مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا 2023 على أرض استاد سايتاما، وقد انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت على أرض استاد الملك فهد الدولي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، حيث أحرز سالم الدوسري هدف الهلال وسجل كوروكي هدف أوراوا الياباني، وفي سبيل الظفر باللقب الخامس لدوري أبطال آسيا، يتطلب من الهلال تحقيق الفوز بأي نتيجة، بينما يكفي أوراوا التعادل للتتويج بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه والمرة الثانية على حساب الهلال السعودي، وفيما يلي، سنتعرف على موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة.

مباراة الهلال ضد أوراوا

أبدى رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، ثقته العميقة في قدرة لاعبيه على الظفر ببطولة دوري أبطال آسيا 2023 وأداء مميز أمام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، مؤكدًا أن لاعبو الفريق سيبذلون كل جُهدهم من أجل حصد لقب البطولة، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري في ملعب سايتاما لن يشكل أي عقبة أمام “الزعيم”، وأوضح المدرب الفني لنادي الهلال أنه يتوفر لديهم فريق يضم لاعبين حاصلين على لقبين في دوري أبطال آسيا ولديهم خبرة آسيوية كبيرة، قائلًا: “لا يعنينا تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، ونحن مستعدون لتقديم أداء قوي في اليابان، كما نعلم أننا لم نحقق هدفنا في مباراة الذهاب، ولكننا قادرون على تعويض ذلك في مباراة الإياب”.

تصريحات أوراوا قبل مباراة الهلال في اليابان

وعلى الجانب الآخر فقد أعلن ماسيج سكورزا، المدرب الفني لنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، عزم فريقه الكبير على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2022، مشيراً إلى أن فريق الهلال لن يتضرر بشكل كبير بسبب الغيابات في مباراة الإياب، كما أوضح سكورزا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء يوم الجمعة، سعي فريقه للاستفادة من التفوق الذي ظهر به خلال مباراة الذهاب، لذا فمن المؤكد أن يقدم أوراوا أفضل ما لديه في مباراة الإياب، مضيفًا: “سنكافح في مباراة الغد من أجل الحصول على لقب البطولة هذا العام، وهدفنا هو تحقيق النصر في اللقاء القادم من أجل الحصول على اللقب الآسيوي”، موضحاً أن الهلال يتمتع بلاعبين ذوي مستوى عالٍ، والغيابات لن تؤثر بشكل كبير على الفريق، كما أشار مدرب الفريق الياباني إلى أن مشاركة المهاجم شينزو كوروكي في مباراة الإياب باليابان ستعتمد على جاهزيته والحاجة إليه خلال المباراة، مؤكداً أنه لاعب ذو خبرة واسعة وسيكون عوناً للفريق في تحقيق اللقب.

موعد مباراة الهلال وأوراوا في الإياب

سيكون موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، مساء اليوم السبت الموافق السادس من شهر مايو الجاري، وذلك على أرضية ملعب سايتاما 2002 في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء بين الفريقين، خلال هذه الأوقات التالية:

الدولة وقت المباراة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 12:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 1:00 مساءً مصر في تمام الساعة 12:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 10:00 صباحًا ليبيا والسودان في تمام الساعة 11:00 صباحًا موريتانيا في تمام الساعة 9:00 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

تبحث عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال مع أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تم تحديد القنوات التي ستنقل أحداث اللقاء مباشرة، وهي كالتالي:

قناة SSC 1 HD السعودية الرياضية

قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية Abu Dhabi Sports Asia 1

قناة الكأس القطرية Alkass Nine HD

قناة بين سبورتس الرياضية beIN Sports AFC HD

وفيما يلي نتناول معكم ترددات القنوات الناقلة للمباراة، وهي كالتالي :

اسم القناة تردد القناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC1 HD 12380 Arabsat 2B أفقي 27500 3/4 beIN Sports AFC HD 12245 Eutelsat 7 West A عمودي 27500 2/3 الكأس ssc 12523 نايل سات أفقي horizontal 27500 5/6 الكأس المفتوحة 10770 سهيل سات عمودي vertical 27500 3/4 الكأس القطرية 11919 نايل سات أفقي horizontal 27500 2/3 أبو ظبي الرياضية 12091 نايل سات عمودي V 27500 5/6

معلقين مباراة الهلال وأوراوا القادمة

قناة SSC Sport 1 HD، بصوت المعلق فهد العتيبي- عبدالله الغامدي.

قناة أبوظبي الرياضية اسيا 1، بصوت المعلق فارس عوض.

قناة Dubai Sport Asia 1، بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

قناة الكأس القطرية، بصوت المعلق خليل البلوشي.

من هو حكم مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ؟

توصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى قرار بشأن تعيين حكم مباراة أوراوا ريدز مع الهلال، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، إذ قرر الاتحاد الآسيوي تكليف طاقم تحكيم صيني بإدارة مباراة الإياب بين فريقي أوراوا والهلال بقيادة الحكم الميداني “ما نينج”، كما ستتضمن مساعدة الحكم الصيني ما نينج كل من “زهو في” و”زهانج شينج”، بينما سيتولى الصيني “فو مينج” مهمة حكم تقنية الفيديو، بمساعدة الأردني “أدهم مخادمة”.

تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا

ستجري مواجهة الإياب بين الهلال وأوراوا بدون مشاركة سالم الدوسري بسبب الإيقاف إثر طرده في مباراة الذهاب بالبطاقة الحمراء المباشرة، وكذلك سيتغيب القائد سلمان الفرج بسبب الإصابة، وقد وقرر “دياز” الاعتماد على اللاعبين الأجانب في مباراة الإياب من خلال استدعاء جانج هيون سو وآندريه كاريلو وميشيل ديلجادو وإيجالو، بينما سيغيب كويلار وموسى ماريجا إضافة إلى المستبعد لوسيانو فييتو، وعلى ذلك فمن المتوقع أن يخوض الهلال السعودي مباراة الإياب في اليابان ضد أوراوا بالتشكيل الآتي: