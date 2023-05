«الإياب».. متى موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ؟

تشهد مدينة سايتاما اليابانية استضافة مواجهة الهلال وأوراوا في إطار مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا 2023 على أرض استاد سايتاما، وقد انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت على أرض استاد الملك فهد الدولي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، حيث أحرز سالم الدوسري هدف الهلال وسجل كوروكي هدف أوراوا الياباني، وفي سبيل الظفر باللقب الخامس لدوري أبطال آسيا، يتطلب من الهلال تحقيق الفوز بأي نتيجة، بينما يكفي أوراوا التعادل للتتويج بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه والمرة الثانية على حساب الهلال السعودي، وفيما يلي، سنتعرف على موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة.

أبدى رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، ثقته العميقة في قدرة لاعبيه على الظفر ببطولة دوري أبطال آسيا 2023 وأداء مميز أمام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، مؤكدًا أن لاعبو الفريق سيبذلون كل جُهدهم من أجل حصد لقب البطولة، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري في ملعب سايتاما لن يشكل أي عقبة أمام “الزعيم”، وأوضح المدرب الفني لنادي الهلال أنه يتوفر لديهم فريق يضم لاعبين حاصلين على لقبين في دوري أبطال آسيا ولديهم خبرة آسيوية كبيرة، قائلًا: “لا يعنينا تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، ونحن مستعدون لتقديم أداء قوي في اليابان، كما نعلم أننا لم نحقق هدفنا في مباراة الذهاب، ولكننا قادرون على تعويض ذلك في مباراة الإياب”.

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 5, 2023

وعلى الجانب الآخر فقد أعلن ماسيج سكورزا، المدرب الفني لنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، عزم فريقه الكبير على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2022، مشيراً إلى أن فريق الهلال لن يتضرر بشكل كبير بسبب الغيابات في مباراة الإياب، كما أوضح سكورزا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء يوم الجمعة، سعي فريقه للاستفادة من التفوق الذي ظهر به خلال مباراة الذهاب، لذا فمن المؤكد أن يقدم أوراوا أفضل ما لديه في مباراة الإياب، مضيفًا: “سنكافح في مباراة الغد من أجل الحصول على لقب البطولة هذا العام، وهدفنا هو تحقيق النصر في اللقاء القادم من أجل الحصول على اللقب الآسيوي”، موضحاً أن الهلال يتمتع بلاعبين ذوي مستوى عالٍ، والغيابات لن تؤثر بشكل كبير على الفريق، كما أشار مدرب الفريق الياباني إلى أن مشاركة المهاجم شينزو كوروكي في مباراة الإياب باليابان ستعتمد على جاهزيته والحاجة إليه خلال المباراة، مؤكداً أنه لاعب ذو خبرة واسعة وسيكون عوناً للفريق في تحقيق اللقب.

سيكون موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، مساء اليوم السبت الموافق السادس من شهر مايو الجاري، وذلك على أرضية ملعب سايتاما 2002 في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء بين الفريقين، خلال هذه الأوقات التالية:

تبحث عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال مع أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تم تحديد القنوات التي ستنقل أحداث اللقاء مباشرة، وهي كالتالي:

وفيما يلي نتناول معكم ترددات القنوات الناقلة للمباراة، وهي كالتالي :

توصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى قرار بشأن تعيين حكم مباراة أوراوا ريدز مع الهلال، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، إذ قرر الاتحاد الآسيوي تكليف طاقم تحكيم صيني بإدارة مباراة الإياب بين فريقي أوراوا والهلال بقيادة الحكم الميداني “ما نينج”، كما ستتضمن مساعدة الحكم الصيني ما نينج كل من “زهو في” و”زهانج شينج”، بينما سيتولى الصيني “فو مينج” مهمة حكم تقنية الفيديو، بمساعدة الأردني “أدهم مخادمة”.

— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 5, 2023

ستجري مواجهة الإياب بين الهلال وأوراوا بدون مشاركة سالم الدوسري بسبب الإيقاف إثر طرده في مباراة الذهاب بالبطاقة الحمراء المباشرة، وكذلك سيتغيب القائد سلمان الفرج بسبب الإصابة، وقد وقرر “دياز” الاعتماد على اللاعبين الأجانب في مباراة الإياب من خلال استدعاء جانج هيون سو وآندريه كاريلو وميشيل ديلجادو وإيجالو، بينما سيغيب كويلار وموسى ماريجا إضافة إلى المستبعد لوسيانو فييتو، وعلى ذلك فمن المتوقع أن يخوض الهلال السعودي مباراة الإياب في اليابان ضد أوراوا بالتشكيل الآتي:

All set for the 2nd leg ✅ #AlHilal 💙

#ACLFinal ⏳ pic.twitter.com/U4ofKoQILq

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 5, 2023