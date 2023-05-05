«الإياب».. متى موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ؟
تشهد مدينة سايتاما اليابانية استضافة مواجهة الهلال وأوراوا في إطار مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا 2023 على أرض استاد سايتاما، وقد انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت على أرض استاد الملك فهد الدولي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، حيث أحرز سالم الدوسري هدف الهلال وسجل كوروكي هدف أوراوا الياباني، وفي سبيل الظفر باللقب الخامس لدوري أبطال آسيا، يتطلب من الهلال تحقيق الفوز بأي نتيجة، بينما يكفي أوراوا التعادل للتتويج بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه والمرة الثانية على حساب الهلال السعودي، وفيما يلي، سنتعرف على موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة.
مباراة الهلال ضد أوراوا
أبدى رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، ثقته العميقة في قدرة لاعبيه على الظفر ببطولة دوري أبطال آسيا 2023 وأداء مميز أمام نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، مؤكدًا أن لاعبو الفريق سيبذلون كل جُهدهم من أجل حصد لقب البطولة، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري في ملعب سايتاما لن يشكل أي عقبة أمام “الزعيم”، وأوضح المدرب الفني لنادي الهلال أنه يتوفر لديهم فريق يضم لاعبين حاصلين على لقبين في دوري أبطال آسيا ولديهم خبرة آسيوية كبيرة، قائلًا: “لا يعنينا تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، ونحن مستعدون لتقديم أداء قوي في اليابان، كما نعلم أننا لم نحقق هدفنا في مباراة الذهاب، ولكننا قادرون على تعويض ذلك في مباراة الإياب”.
#موجز_الأخبار | دياز يعلن جاهزية #الهلال لملاقاة أوراوا في النهائي الآسيوي#الهلال_أوراوا#SSC pic.twitter.com/JvBzYHD6Du
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 5, 2023
تصريحات أوراوا قبل مباراة الهلال في اليابان
وعلى الجانب الآخر فقد أعلن ماسيج سكورزا، المدرب الفني لنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، عزم فريقه الكبير على الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2022، مشيراً إلى أن فريق الهلال لن يتضرر بشكل كبير بسبب الغيابات في مباراة الإياب، كما أوضح سكورزا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء يوم الجمعة، سعي فريقه للاستفادة من التفوق الذي ظهر به خلال مباراة الذهاب، لذا فمن المؤكد أن يقدم أوراوا أفضل ما لديه في مباراة الإياب، مضيفًا: “سنكافح في مباراة الغد من أجل الحصول على لقب البطولة هذا العام، وهدفنا هو تحقيق النصر في اللقاء القادم من أجل الحصول على اللقب الآسيوي”، موضحاً أن الهلال يتمتع بلاعبين ذوي مستوى عالٍ، والغيابات لن تؤثر بشكل كبير على الفريق، كما أشار مدرب الفريق الياباني إلى أن مشاركة المهاجم شينزو كوروكي في مباراة الإياب باليابان ستعتمد على جاهزيته والحاجة إليه خلال المباراة، مؤكداً أنه لاعب ذو خبرة واسعة وسيكون عوناً للفريق في تحقيق اللقب.
موعد مباراة الهلال وأوراوا في الإياب
سيكون موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، مساء اليوم السبت الموافق السادس من شهر مايو الجاري، وذلك على أرضية ملعب سايتاما 2002 في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء بين الفريقين، خلال هذه الأوقات التالية:
|الدولة
|وقت المباراة
|المملكة العربية السعودية
|في تمام الساعة 12:00 مساءً
|الإمارات
|في تمام الساعة 1:00 مساءً
|مصر
|في تمام الساعة 12:00 مساءً
|الجزائر
|في تمام الساعة 10:00 صباحًا
|ليبيا والسودان
|في تمام الساعة 11:00 صباحًا
|موريتانيا
|في تمام الساعة 9:00 صباحًا
القنوات الناقلة لمباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2023
تبحث عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال مع أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تم تحديد القنوات التي ستنقل أحداث اللقاء مباشرة، وهي كالتالي:
- قناة SSC 1 HD السعودية الرياضية
- قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية Abu Dhabi Sports Asia 1
- قناة الكأس القطرية Alkass Nine HD
- قناة بين سبورتس الرياضية beIN Sports AFC HD
وفيما يلي نتناول معكم ترددات القنوات الناقلة للمباراة، وهي كالتالي :
|اسم القناة
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|SSC1 HD
|12380
|Arabsat 2B
|أفقي
|27500
|3/4
|beIN Sports AFC HD
|12245
|Eutelsat 7 West A
|عمودي
|27500
|2/3
|الكأس ssc
|12523
|نايل سات
|أفقي horizontal
|27500
|5/6
|الكأس المفتوحة
|10770
|سهيل سات
|عمودي vertical
|27500
|3/4
|الكأس القطرية
|11919
|نايل سات
|أفقي horizontal
|27500
|2/3
|أبو ظبي الرياضية
|12091
|نايل سات
|عمودي V
|27500
|5/6
معلقين مباراة الهلال وأوراوا القادمة
- قناة SSC Sport 1 HD، بصوت المعلق فهد العتيبي- عبدالله الغامدي.
- قناة أبوظبي الرياضية اسيا 1، بصوت المعلق فارس عوض.
- قناة Dubai Sport Asia 1، بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.
- قناة الكأس القطرية، بصوت المعلق خليل البلوشي.
من هو حكم مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ؟
توصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى قرار بشأن تعيين حكم مباراة أوراوا ريدز مع الهلال، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، إذ قرر الاتحاد الآسيوي تكليف طاقم تحكيم صيني بإدارة مباراة الإياب بين فريقي أوراوا والهلال بقيادة الحكم الميداني “ما نينج”، كما ستتضمن مساعدة الحكم الصيني ما نينج كل من “زهو في” و”زهانج شينج”، بينما سيتولى الصيني “فو مينج” مهمة حكم تقنية الفيديو، بمساعدة الأردني “أدهم مخادمة”.
🎬 من "سايتاما".. اختتمنا الاستعدادات ⚽️💙#الهلال_في_اليابان #الهلال pic.twitter.com/9m0iruMsp9
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 5, 2023
تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا
ستجري مواجهة الإياب بين الهلال وأوراوا بدون مشاركة سالم الدوسري بسبب الإيقاف إثر طرده في مباراة الذهاب بالبطاقة الحمراء المباشرة، وكذلك سيتغيب القائد سلمان الفرج بسبب الإصابة، وقد وقرر “دياز” الاعتماد على اللاعبين الأجانب في مباراة الإياب من خلال استدعاء جانج هيون سو وآندريه كاريلو وميشيل ديلجادو وإيجالو، بينما سيغيب كويلار وموسى ماريجا إضافة إلى المستبعد لوسيانو فييتو، وعلى ذلك فمن المتوقع أن يخوض الهلال السعودي مباراة الإياب في اليابان ضد أوراوا بالتشكيل الآتي:
All set for the 2nd leg ✅ #AlHilal 💙
#ACLFinal ⏳ pic.twitter.com/U4ofKoQILq
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 5, 2023
- حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
- خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.
- خط الوسط: محمد كنو، عبدالله عطيف، مصعب الجوير.
- خط الهجوم: ميشيل ديلجادو، إيجالو، آندريه كاريلو.