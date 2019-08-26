مباراة الهلال ضد الاتحاد “ربع نهائي أبطال آسيا” – الموعد والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 ومباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة الهامة، وأسماء القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء، حيث ترغب ملايين الجماهير في مشاهدة تلك القمة الآسيوية ذو النكهة السعودية الخالصة، كما يسعدنا ان نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وبتوقيت أمريكا وكندا وإنجلترا، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا وبلجيكا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في آسيا اليوم ربع النهائي

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء، فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports الناقل الحصري لكل مباريات البطولة الآسيوية، تقام المباراة على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الاتحاد تأهل لدور الثمانية من بطولة آسيا بعد التغلب على فريق ذوب آهن الإيراني، بينما تغلب الهلال على الأهلي السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم في آسيا دور الثمانية

نادي الهلال خاض مباراة قوية في بداية هذا الأسبوع أمام نادي أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث استطاع الهلال تحويل تأخره لفوز كبير بنتيجة 4-2، وكانت المباراة في المرحلة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وفي نفس المرحلة تمكن نادي الاتحاد من هزيمة الرائد بنتيجة 3-1، موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في آسيا سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9.45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وبلجيكا وسويسرا.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1.45 بعد الظهر بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

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