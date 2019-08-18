مباراة الهلال السوداني ضد الوصل غدا.. الموعد والقنوات الناقلة في كاس محمد السادس

يلتقي الهلال السوداني في البطولة العربية ضد نادي الوصل الإماراتي مساء يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 ومباراة الذهاب من دور 32 لبطولة كأس الملك محمد السادس 2020 “البطولة العربية”، حيث نقدم لكم كل أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوصل الإمارتي مباشرة على الهواء حيث ستكون منقولة على قناة مفتوحة فضائية مجانية، تقام المباراة على ملعب زعبيل بمدينة دبي، حيث يتواجد الهلال السوداني هناك منذ الجمعة الماضية، هذا ونقدم لكم موعد كورة الهلال في البطولة العربية بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت والسودان، وبتوقيت أمريكا وكندا، بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وإنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والوصل في البطولة العربية

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباراة لمباراة الهلال والوصل عبر قناة أبوظبي الرياضية الفضائية المفتوحة حيث ستكون المباراة منقولة على قناتها الأولى، وتردد قناة أبوظبي الرياضية على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، نادي الهلال السوداني أدى تمرينه الأساسي على ملعب المباراة ملعب زعبيل مساء يوم الأحد، المؤتمر الصحفي للمباراة يعقد الإثنين بحضور المدير الفني التونسي نبيل الكوكي.

موعد مباراة الهلال والوصل الإماراتي في البطولة العربية

يحظى نادي الهلال في الإمارات باهتمام كبير سواء من مسؤولي نادي الوصل أو من الجالية السودانية بدبي والإمارات، وقى حظى الفريق باستقبال جماهيري كبير لدى وصوله لمطار دبي على الرغم من قدوم طائرته في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية، موعد مباراة الهلال والوصل في البطولة العربية السؤال سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت السودان وألمانيا وفرنسا والسويد.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.