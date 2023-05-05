القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

تنتظر جماهير ومحبي فريق الهلال السعودي في جميع أنحاء الوطن العربي المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين الهلال السعودي ونظيره أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2023، هذه البطولة التي تعتبر من أقوى البطولات في القارة الأسيوية، ويُمني الفريق السعودي النفس بتحقيق الفوز في هذه المباراة والتتويج باللقب الأغلى في قارة آسيا، ومع اقتراب موعد انطلاق المباراة أصبح الشغل الشاغل لدى عُشاق الهلال في كل مكان معرفة القنوات التي ستقوم ببث مباراة الهلال وأوراوا على الهواء مباشرة للاستمتاع بهذا اللقاء المرتقب.

مباراة الهلال وأوراوا

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أقيمت يوم السبت الماضي في العاصمة السعودية الرياض، وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1/1، وقد أحرز هدف الزعيم النجم السعودي الكبير سالم الدوسري، بينما أحرز هدف الفريق الياباني اللاعب كوروكي، وهذه النتيجة تخدم إلى حد كبير الفريق الياباني، حيث يحتاج الفريق الياباني للفوز باللقب إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن موعد مباراة الهلال وأوراوا في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 على أرضية ملعب “سايتاما 2002″، هذا وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، والساعة 1:00 ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لنهائي أبطال آسيا

هناك مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية العربية المشفرة أعلنت بثها لمباراة الهلال وأواروا الياباني في إياب نهائي أبطال آسيا، حيث لن تذاع المباراة على القنوات المفتوحة والمجانية، ومن أهم هذه القنوات التي ستذيع مواجهة الهلال وأوراوا غدا:

قناة SSC Sport 1 HD الرياضية السعودية بصوت المعلق فهد العتيبي.

SSC Sport 1 HD الرياضية السعودية بصوت المعلق فهد العتيبي. قناة SSC Sport 5 HD الرياضية السعودية بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

SSC Sport 5 HD الرياضية السعودية بصوت المعلق عبدالله الغامدي. قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1, بصوت المعلق فارس عوض.

أبو ظبي الرياضية آسيا 1, بصوت المعلق فارس عوض. قناة Dubai Sport Asia 1, بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

Dubai Sport Asia 1, بصوت المعلق راشد عبد الرحمن. قناة الكأس 9, بصوت المعلق خليل البلوشي.

من ناحية اخرى أكد المدير الفني للهلال السعودي أن الفريق سوف يقاتل من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة والتتويج باللقب.