«الحلم العربي».. موعد مباراة المغرب والسنغال نهائي كأس الأمم الأفريقية للناشئين والقنوات الناقلة

مع حلول الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ السبت 20 مايو الجاري، يسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة 2023، حيث تلعب مباراة المغرب والسنغال القوية والمرتقبة في نهائي المسابقة، يستضيفها ملعب ملعب نلسون مانديلا Nelson Mandela Stadium في مدينة براقي الجزائرية، يسعى من خلالها المنتخبان إلى تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، لاسيما بعد إقصاء أبطال المنافسة التاريخيين، وغياب البعض الآخر عن المشاركة، فيما يحمل “أسود الأطلسي” طموحات وأحلام العرب في “الكان” المصغر، على غرار إنجاز الكبار في مونديال قطر 2022.

عمومًا، سنتناول سويًا بالتفاصيل في التغطية التالية، كواليس وآخر أخبار ومستجدات وموعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة 15 من بطولة الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 لعام 2023، علاوة على تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين في المسابقات، وتاريخ المواجهات.

مباراة المغرب والسنغال

مع اللقاء الختامي المنتظر في TotalEnergies U-17 Africa Cup of Nations 2023 Final، حيث مواجهة السنغال ضد المغرب.

🧤 ياسين بونو

🧤 خديجة الرميشي

🧤 طه بن روزيل حقيقية علمية مؤكدة حراس مرمى المغرب يعشقون التصدي لركلات الترجيح ™️ أليس كذلك؟ 👀#TotalEnergiesAFCONU17 | @EnMaroc pic.twitter.com/Yp2Rz4QFoI — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 – عربي (@caf_online_AR) May 19, 2023

التعلم من الأفضل 🤩 يبدو أننا صرنا نعلم الآن من أين يحصل طه بن روزيل وسيريني ضيوف على مهاراتهما في حراسة المرمى 😉#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/WZgTZuaQHj — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 – عربي (@caf_online_AR) May 19, 2023

🇲🇦 عبد الحميد بودلال

🇿🇦 بنيامين واليس

🇸🇳 سيريني ضيوف إليكم أكثر ثلاثة لاعبين استخلاصًا للكرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا 2023 حتى الآن 💪#TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/tYAcbBvhcA — #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 – عربي (@caf_online_AR) May 19, 2023

المنتخب المغربي

حيثما يرغب أسود الأطلسي في مواصلة عروضهم المميزة في كأس الأمم الأفريقية، التي يدشن فيها الفريق حضوره الثالث.

إذ كانت أبرز نتائج المغاربة في الكان، هي احتلال المركز الرابع في نسخة 2013 التي أقيمت بالمغرب، عقب الخسارة من الشقيقة تونس في لقاء تحديد المركز الثالث بنتيجة (10-11) بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي (1-1) في المباراة.

ويسعى المنتخب المغربي لتكرار إنجاز الفريق الأول التاريخي، والذي حاز المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، عقب الخسارة من كرواتيا.

وعن مشوار Morocco national under-17 football team في النسخة الحالية من الأمم الأفريقية، فقد انطلق من دور المجموعات، حيث حاز الفريق صدارة المجموعة الثانية B، برصيد 6 نقاط وصافي (2) أهداف.

إذ تمكن ممثل العرب في الدور الأول من تحقيق انتصارين على جنوب أفريقيا بثنائية نظيفة، ونيجيريا بهدف، بينما خسر من زامبيا في الجولة الثالثة (1-2).

وفي دور ربع النهائي، تمكن المغربيون من إقصاء أصحاب الديار ومستضيف البطولة المنتخب الجزائري، باكتساح بنتيجة (3-0).

قبل أن يتخطى المنتخب المالي بصعوبة في نصف النهائي، عقب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

🚨𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬

🏆 TotalEnergies U17 Africa Cup of Nations | 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋

🆚 Senegal 🇸🇳

🏟 Nelson Mandela Stadium

🕗 10PM#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/P2QTC2cSVH — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 19, 2023

الندوة الصحافية للسيد سعيد شيبا قبل لقاء السنغال 🇸🇳 🎥 Press conference with Said Chiba before the match against Senegal#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/d0FMCMPpqJ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 18, 2023

صور الندوة الصحافية قبل لقاء الغد أمام منتخب السنغال 📷Pictures from the press conference before the game against Senegal#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/eu9FYuR0kz — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 18, 2023

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهي استعداداته لمباراة السنغال 🇸🇳 Last settings for our U17 National Team ✅#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/GEDgpldO3K — Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 18, 2023

المنتخب السنغالي

من جهة أخرى، يقدم أسود التيرانغا مشاركة رائعة في ظهور هو الثالث أيضًا بكأس الأمم الأفريقية.

ويسعى السنغاليون لتكرار إنجاز المنتخب الأول أيضًا، والذي توج بلقب النسخة الأخيرة من أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون، على حساب المنتخب المصري.

تاريخيًا، وخلال مشاركتي 2011 و2019، ودع المنتخب السنغالي “الكان” من دور المجموعات.

إلا أن Senegal national under-17 football team في النسخة الحالية، قد حقق نتائج مميزة، بدأت من دور المجموعات، والذي عبره بالعلامة الكاملة عن المجموعة الأولى A، بعدما جمع 9 نقاط وفارق (7) أهداف، ليحقق بذلك إنجازًا فريدًا على مستوى منتخبات البطولة.

وفي الدور الأول، تمكن الأسود من الفوز على كلًا من الكونغو بهدف، ومحاربي الصحراء والصومال بنفس النتيجة (3-0).

وفي دور الثمانية، نجح الفريق في اكتساح “البافانا بافانا” جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

قبل أن يعبر “خيول” بوركينا فاسو في دور قبل النهائي، بركلات الترجيح، بالفوز بنتيجة (5-4)، بعد التعادل الإيجابي (1-1) خلال اللقاء.

𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙀 | Senegal vs Maroc

🕐 Coup d’envoi : 21h00 GMT

🏟️ Stade Nelson Mandela

📺 RTS 1 Sénégal

📲 #SENMAR | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/fiypaikn5L — FSF (@Fsfofficielle) May 19, 2023

J-1 de la finale #2023AFCONU17 | Les lionceaux ont tenu leur dernière séance d'entrainement au terrain annexe du stade Nelson Mandela à quelques heures de leur finale face au Maroc. #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/wGBC62c3pC — FSF (@Fsfofficielle) May 18, 2023

عمومًا إليكم سجل المنتخبات المشاركة في الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا وإنجازاتها قبل النسخة 30 لعام 2023:

على صعيد تاريخ المواجهات المباشرة، تقابل منتخبا السنغال والمغرب – بحسب ما رصدناه في “نجوم مصرية” – مرتين، الأولى جاءت في نهائي بطولة شمال إفريقيا 2018، وحقق خلالها أسود التيرانجا الفوز بركلات الجزاء (5-4) بعد التعادل الإيجابي (1-1) في النسخة التي أقيمت في مراكش، فيما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) اللقاء الثاني في أمم أفريقيا 2019 في دور المجموعات.

موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة نهائي كأس الأمم الأفريقية لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا والذي يجمع Morocco vs Senegal، مساء اليوم الجمعة، في تمام الواحدة صباح السبت (1:00 ص) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، منتصف الليل (12:00 ص) بتوقيت مصر والسعودية وقطر والبحرين، العاشرة مساء الجمعة (10:00 م) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، التاسعة (9:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة المغرب والسنغال، فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تكليف الحكم الدولي الغابوني باتريك مبيامي بإدارة النهائي المنتظر.

سوف تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث المباراة النهائية في الكان، وذلك عبر شاشة beIN Sports HD 4، إضافة إلى القناة الرياضية المغربية الأرضية الثالثة Arryadia TNT HD.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة المغرب والسنغال، فقد كلفت بي إن سبورتس المعلق الرياضي المغربي جواد بدة بالتعليق والوصف التفصيلي لأحداث المواجهة، فيما سيكون المغربي الآخر هشام فرج حاضرًا عبر القناة المغربية الرياضية.