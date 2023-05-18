«النهائي».. موعد مباراة المغرب والسنغال في كأس أمم أفريقيا للناشئين 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره السنغالي مساء يوم الجمعة الموافق 19 مايو، على ملعب نلسون مانديلا الدولي في نهائي مسابقة كأس إفريقيا للناشئين 2023 تحت 17 سنة، المقامة حاليا في الجزائر، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أهم وأبرز التفاصيل عن منتخب المغرب للناشئين، وموعد مباراة المغرب والسنغال في البطولة.

منتخب المغرب للناشئين

يخوض منتخب المغرب للناشئين تحت 17 سنة أول نهائي قاري في تاريخ الكرة المغربية لهذا الجيل من اللاعبين، وذلك بعدما نجح الفريق في حجز مقعد له في نهائيات كأس العالم 2023، عقب صعوده إلى المربع الذهبي، حيث ستكون قارة إفريقيا مُمثَلةً في المونديال بأربعة منتخبات هي السنغال والمغرب، ومالي، وبوركينافاسو.

مباراة المغرب والسنغال

تقام مباراة المغرب والسنغال على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية، حيث تأهل الفريقان إلي الدور النهائي بعد فوز السنغال في نصف النهائي على منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما والتي تامل في مواصلة الهيمنة على قارة أفريقيا، بينما تأهل منتخب المغرب على حساب منافسه منتخب مالي بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء المباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي والذي سيحاول أن ينهي هيمنة السنغال على القارة الافريقية وخاصة أن هذا الجيل من الفتيان مميز للغاية.

موعد مباراة منتخب المغرب ضد السنغال

سيكون موعد مباراة منتخب المغرب ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عام، مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر (19) من شهر مايو أيار الجاري على أرض ملعب نيلسون مانديلا، وفق توقيتات مدن وعواصم الدول التالية:

تقام مباراة المغرب والسنغال في تمام الساعة الثامنة (8) مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

كما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة (9) مساء بتوقيت السودان وفلسطين وليبيا.

بينما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة (10) مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر والكويت

فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر (11) مساء بتوقيت الامارات العربية وسلطنة عمان.

وايضاً تقام المباراة في تمام الساعة السابعة (7) مساء بتوقيت غرينتش العالمي.

القنوات الناقلة للمباراة

حيث من المقرر أن تذاع مباراة المغرب والسنغال عبر قناة بي إن سبورتس المشفرة المالكة، لحقوق بث بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ستنقل مباراة المغرب والسنغال عبر شاشة قناة “beIN Sports HD 4” المخصصة لنقل المباريات الأفريقية.

أيضاً يتم نقل المباراة عبر القناة الرياضية المغربية TNT من خلال البث الأرضي.

بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية.

وفيما يلي نرصد لكم تردد القنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد قناة الرياضية المغربية نايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12207 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الرياضية المغربية عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12683 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي نايل سات التردد 11680 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

كأس أمم أفريقيا للناشئين 2023

تعتبر بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2023 هي النسخة الرابعة عشرة من كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة التي تُنظم كل عامين من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تستضيفها الدولة الجزائرية خلال شهري ابريل ومايو 2023 بمشاركة أفضل منتخبات القارة السمراء في الفئة العمرية من بينها ثلاث منتخبات عربية، الأول الجزائر بصفته صاحب الأرض، والثاني هو منتخب المغرب والثالث منتخب الصومال.