مباراة المغرب ضد السنغال.. صدام ناري لحسم بطاقة النهائي في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث يحتضن ملعب مانديلا الوطني القمة المرتقبة بين مباراة المغرب ضد السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين «الشان» 2025يدخل المنتخب المغربي للمحليين المباراة بطموحات كبيرة بعدما نجح في التتويج بالبطولة في مناسبتين متتاليتين قبل أن يغيب عن النسخة الماضية واليوم يسعى أسود الأطلس إلى العودة من جديد لمنصات التتويج وتحقيق اللقب الثالث.

السنغال حامل اللقب في مواجهة قوية

في المقابل يتمسك منتخب السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة في الجزائر بحظوظه كاملة للحفاظ على لقبه خاصة مع امتلاكه جيلًا قويًا من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في الأدوار السابقة بعد تخطي عقبة منتخب أوغندا في ربع النهائي.

بطاقة المباراة

البطولة: كأس أمم إفريقيا للمحليين «الشان» – نصف النهائي.

الملعب: مانديلا الوطني – كمبالا (أوغندا).

الموعد: الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، السادسة والنصف بتوقيت الرباط.

القناة الناقلة: beIN SPORTS 6.

تردد قناة beIN SPORTS 6

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

الاستقطاب: عمودي.

وستشهد مباراة المغرب ضد السنغال أجواء حماسية على أرضية ملعب مانديلا الوطني إذ لا مجال للتعويض في هذه المرحلة فالفائز سيعبر مباشرة إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتصر من مباراة السودان ومدغشقر، بينما سيودع الخاسر البطولة عند هذه المحطة.