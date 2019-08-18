مباراة المريخ والأهلي مروي.. الموعد والقنوات الناقلة للدوري السوداني

ننشر موعد مباراة المريخ والأهلي مروي اليوم الأحد 18 أغسطس 2019 ومباراة ضمن الجولة الأولى من الدوري السوداني الممتاز 2020، حيث نقدم لكم أخر أخبار المباراة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة المريخ الخرطوم اليوم في الدوري، هذا وقد بدأ الدوري رسميا الجمعة الماضية، وعاد الدوري لنظامه القديم بعد إلغاء نظام المجموعتين، ويشارك في الدوري الممتاز هذا الموسم 17 نادي، هذا ونقدم لكم الان موعد المباراة بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وبتوقيت ألمانيا وسويسرا والسويد ولندن، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة المريخ والأهلي مروي

بخصوص قنوات تذيع مباراة المريخ والعاصمي والأهلي مروي الأحد في الدوري السوداني فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة الملاعب الرياضية، تقام المباراة على ملعب المدينة الرياضية بكريمة، وسوف يحضر اللقاء والي الشمالية، نادي المريخ يبحث عن العودة للخرطوم بالنقاط الثلاثة، لكنه يقابل منافس قوي يلعب على ملعبه وبين جماهيره، يذكر أن المريخ الخرطوم هو حامل اللقب وتلك المباراة ستكون بداية حملة الدفاع عن اللقب.

موعد مباراة المريخ والأهلي مروي اليوم

نادي المريخ عائد منذ ساعات قليلة للخرطوم، بعد خوضه مباراة الذهاب في دور 64 من بطولة أبطال أفريقيا ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري، حيث خسر المريخ في الجزائر بنتيجة 0-1، على الرغم من تقديمه مباراة جيدة جدا، موعد مباراة المريخ والأهلي مروي اليوم الأحد ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 4.15 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وسويسرا والنمسا.

الساعة 3.15 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 10.15 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.