تاريخ مواجهات الكويت وأستراليا قبل لقاء 10 سبتمبر 2019







ننشر لكم تفاصيل تاريخ مواجهات الكويت وأستراليا قبل أيام من المباراة المرتقبة القادمة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022، موعد مباراة الكويت وأستراليا القادمة سيكون يوم 10 سبتمبر 2019 الجاري على ملعب الكويت، وهي مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم عن القارة الآسيوية المرحلة الثانية، حيث يبحث كل منتخب عن الفوز بتلك المباراة المرتقبة والقوية.







تاريخ مواجهات الكويت وأستراليا قبل القمة المرتقبة

مباراة الكويت وأستراليا القادمة ستكون المباراة رقم 13 في تاريخ لقاءات المنتخبين بعدما التقيا من قبل 12 مرة، تتعادل الكفة في كل تلك المواجهات السابقة بين المنتخبين، منتخب الكويت فاز في 5 مباريات، وفي مثلهم فاز المنتخب الأسترالي، بينما كان التعادل حاضرا في مباراتين، التقى المنتخبين في تصفيات كأس العالم 1978 وفاز المنتخب الأسترالي في الذهاب والعودة 2-1 و1-0.







أخر مباراة جمعت “الكويت وأستراليا” كانت في 2018 وكانت ودية وانتهت بفوز أستراليا بنتيجة 4-0، أخر مباراة رسمية بينهما كانت في كأس أمم آسيا 2015 وفاز المنتخب الأسترالي 4-1، أخر فوز لمنتخب الكويت على أستراليا كان في تصفيات كأس أمم آسيا عام 2009 وفاز الأزرق بنتيجة 1-0، ترتيب منتخب الكويت عالميا طبقا لتصنيف الفيفا هو 156 بينما منتخب أستراليا في المركز 41 عالميا.