مباراة الكويت الكويتي ضد الشرطة العراقي “البطولة العربية” – الموعد والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي المقرر لها مساء يوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 ومباراة الذهاب من دور 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس، كما نقدم لكم تردد القناة الناقلة لمباريات البطولة العربية “كأس محمد السادس 2020″، هذا ويبحث كل فريق من البطلين الاستمرار في تلك البطولة الكبرى، والتي تبلغ جائزتها الأولى مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.

موعد مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

تقام لعبة الكويت والشرطة العراقي على ملعب نادي الكويت، وقد وصلت بعثة نادي الشرطة العراقي لمطار الكويت يوم الإثنين، وخاضت البعثة تدريباتها، وبخصوص القنوات الناقلة للمباراة وكل مباريات كأس محمد السادس 2020 فهي قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وتردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات هو 12226 أفقي، وهي قناة فضائية مفتوحة مجانية.

يدير المباراة الهامة طاقم تحكيم دولي من جمهورية مصر العربية، المباراة ستكون المباراة الرسمية الأولى للكويت الكويتي في الموسم الكروي الجديد 2020، موعد مباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي الأربعاء في الأوقات التالية:

عند الساعة 8.15 مساء بتوقيت الكويت والعراق والسعودية.

الساعة 9.15 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

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