“مباراة القمة”.. موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2023

يبحث مشجعي الدوري السعودي عن موعد مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023.

نادي الاتحاد يستضيف نادي النصر في قمة الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي، ويطمح نادي النصر في تحقيق نتيجة إيجابية لكي يستمر في المنافسة على اللقب.

موعد مواجهة الاتحاد والنصر

مباراة نادي الاتحاد ونادي النصر في الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي ستقام في يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، ستلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والنصر على ستاد الملك عبد الله الفيصل.

ترتيب الاتحاد والنصر

نادي النصر يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة من خلال 17 مباراة، نجح النصر في تحقيق الانتصار في 13 مباراة وتعادل في مباراة وتلقى هزيمة واحدة.

بينما نادي الاتحاد يأتي في المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة من خلال 17 مباراة، وقد حقق الاتحاد الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

المواجهات بين الاتحاد والنصر

خلال آخر خمس مواجهات بين نادي الاتحاد ونادي النصر، حقق نادي الاتحاد الانتصار في أربع مباريات وكان التعادل حاضراً في مباراة.

ولعبت أخر مباراة بين نادي الاتحاد ونادي النصر في بطولة دوري روشن السعودي في يوم 9 مارس 2023، وانتهت بفوز نادي الاتحاد بنتيجة هدف دون رد.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة النصر

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: الشنقيطي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

الهجوم: روماريو، كريم بنزيما، إيجور كورنادو.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي العوجامي، ايمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: فوفانا، بروزوفيتش، أوتافينيو.

الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا.