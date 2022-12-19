ملخص نتيجة و أهداف مباراة الفيصلي والحزم الدوري السعودي (ملحمة الصدارة!)

مرة أخرى، ومع عودة منافسات الدوري السعودي الدرجة الأولى موسم 2023/2022، ولحساب لقاءات الدور الأول أو مرحلة الذهاب من الجولة الـ13، يستضيف مساء اليوم الاثنين 19 ديسمبر الجاري، ملعب مدينة المجمعة الرياضية ALMajma`a City Stadium في مدينة المجمعة السعودية، أحداث مباراة الفيصلي والحزم، والتي تمثل قمة مباريات الأسبوع في دوري يلو السعودي للمحترفين، علاوة على كونها تمثل صراعًا جديدًا على صدارة جدول الترتيب الذي يعتليه حاليًا نادي الأخدود، غير أن عنابي سدير يتمتع بأفضلية مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي.

عمومًا، سنتناول سويًا في السطور المقبلة كل التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار والمستجدات بشأن موعد مباراة الفيصلي والحزم والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى السعودي في نسخته رقم 47، علاوة على تاريخ مواجهات الفيصلي والحزم.

مباراة الفيصلي والحزم

من جديد تعود منافسات بطولة Saudi League First Division season 2022/23، وتحديدًا من الجولة الثالثة عشر.

حيثما يواجه الحزم مضيفه الفيصلي، وذلك على بعد أقل من 10 أشهر على آخر جمعهما، في إياب موسم 2022/2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، والذي حسمه العنابي بهدف الأسترالي مارتين بويلي Martin Boyle.

عمومًا سنستعرض في البداية جدول ترتيب Yelo Saudi League First Division season 2022/23 قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ13:

جدير بالذكر، أن الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي الدرجة الأولى، ستقام على مدار 3 أيام متتالية.

إذ تبدأ الجولة اليوم الاثنين، بإقامة 3 لقاءات، تبدأ بمواجهة القيصومة ضد نجران، تليها مباراة العروبة وجدة، وأخيرًا قمة الأسبوع بين الفيصلي والحزم.

ثم تستكمل مباريات الأسبوع يوم غدٍ الثلاثاء، حيث يستضيف الخلود القادسية، ثم يحل الخلود ضيفًا ثقيلًا على أحد، قبل أن تختتم لقاءات اليوم بمباراة الساحل ضد الرياض.

أما عن اليوم الختامي للجولة، فسيشهد بدايةً لقاء الجبلين مع العربي، ثم يواجه العين منافسه الشعلة، وأخيرًا يصطدم الأهلي بضيفه هجر.

نادي الفيصلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الفيصلي السعودي، والذي يدخل لقاء اليوم، وأمامه فرصة مثالية لاقتناص الصدارة حال الفوز، والابتعاد بها بفارق نقطتين ولو مؤقتًا عن الأخدود صاحب الصدارة.

حاليًا يأتي عنابي سدير في المرتبة الثانية بجدول ترتيب دوري يلو، برصيد 23 نقطة وصافي (6) أهداف.

وذلك إثر نجاح أحد ممثلي كرة القدم السعودية في دوري أبطال آسيا 2023، في تحقيق 7 انتصارات هذا الموسم، والتعادل في لقاءين والخسارة في مثلهما.

ولدى Al Faisaly مباراة مؤجلة مع قلعة الكؤوس من الجولة التاسعة، من المقرر خوضها مساء السبت 14 يناير القادم.

وعن آخر 5 مباريات للفيصلي في دوري الدرجة الأولى السعودي، فقد نجحت كتيبة المدير الفني الكرواتي انتي ميشا Ante Mise في حصد 10 نقاط.

وذلك إثر نجاح العنابي في الفوز على القيصومة والخلود ونجران على الترتيب بنتيجة واحدة (1-0)، قبل الخسارة من العربي (2-3)، وأخيرًا التعادل سلبيًا مع أحد.

نادي الحزم

من جهة أخرى، يدخل نادي الحزم السعودي مواجهة الليلة، وهو يمتلك طموحًا لا يقل عن مستضيفه الفيصلي.

حيثما يحتل حزم الصمود المركز الثالث “المؤهل إلى الدور الممتاز أو دوري المحترفين” في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، وذلك برصيد 22 نقطة وفارق (7) أهداف.

فنادي Al Hazem تمكن خلال 12 جولة من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 4 أخرى، غير أن الفريق تلقى خسارتين هذا الموسم.

🎥| #الحزم يختتم استعداداته للفيصلي ويغادر الى المجمعة ❤️💛💙 pic.twitter.com/qUwL9JWdYZ — نادي الحزم السعودي (@alhazem_fc) December 18, 2022

وعن نتائج الحزم في آخر 5 مباريات بالدوري السعودي الدرجة الأولى، فقد تمكنت عناصر المدرب البرتغالي فيليب غوفيا Filipe Gouveia من جمع 8 نقاط.

إذ حقق السفير انتصارين على الأخدود بهدف والرياض بنتيجة (2-1)، كما تعادل سلبيًا مع الشعلة وإيجابيًا (2-2) مع الجبلين، بينما سقط من أمام أحد (1-2).

تاريخ مواجهات الفيصلي والحزم

على صعيد المواجهات التاريخية التي جمعت Al Faisaly vs Al Hazem، فبحسب ما رصدناه في “نجوم مصرية”، التقى الناديين في 4 مباريات سابقة في دوري الدرجة الأولى السعودي بين موسمي 2004/2003 و2005/2004.

غير أن ثمة 10 مواجهات سابقة التقى فيها الحزم ضد الفيصلي، وذلك في الدوري السعودي الممتاز “دوري المحترفين”.

إجمالًا، فاز الفيصلي في 6 مباريات، بينما حقق الحزم الانتصار في 5 لقاءات، فيما حسم التعادل نتيجة المواجهات الثلاث المتبقية “بينهما تعادلين سلبيين وتعادل إيجابي وحيد (2-2)”.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الفيصلي أمام الحزم في المسابقتين، أحرز عنابي سدير 18 هدفًا، بينما سجل حزم الصمود 15 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، كانت فوز الفيصلي (4-2)، وذلك لقاء مثير بالدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز موسم 2007/2006، والذي شهد تسجيل المهاجم البوركيني عبدالله سيسيه Abdoulaye Cisse لاعب الزمالك والمصري البورسعيدي السابق هدفين، فيما شهدت المباراة رقمًا قياسيًا في عدد الكروت الصفراء بواقع 9 بطاقات “4 للفيصلي و5 للحزم”.

وقد مثلت الرباعية السابقة، الفوز الأكبر لـ الفيصلي ضد الحزم في تاريخ مواجهاتهما.

بينما جاء أكبر انتصار لـ الحزم ضد الفيصلي بنتيجة (3-0)، وذلك في لقاء العودة من دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2004/2003، وشهد تسجيل علي صالح المطرود نجم الاتحاد وضمك المعتزل هدفين.

تشكيل مباراة الحزم والفيصلي

أعلن الجهاز الفني لنادي الحزم السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي فيليب غوفيا Filipe Gouveia عن تشكيل الحزم في مواجهة الفيصلي.

وذلك في ختام لقاءات اليوم الأول عن الجولة 13 في دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2023/2022.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية لحزم الصمود ضمت العناصر التالية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي الفيصلي السعودي وعلى رأسها المدرب الكرواتي انتي ميشا Ante Mise عن تشكيل عنابي سدير ضد الحزم.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء أصحاب الديار شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة الفيصلي والحزم والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة قمة لقاءات الأسبوع الـ13 في الدوري السعودي الدرجة الأولى، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق (6:50 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، السادسة إلا عشر دقائق (5:50 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الخامسة إلا عشر دقائق (4:50 م) بتوقيت مصر وفلسطين وقبرص ولبنان والسودان ورومانيا وليبيا، الرابعة إلا عشر دقائق (3:50 م) بتوقيت تونس وفرنسا والمغرب وإسبانيا وألمانيا والجزائر وهولندا وإيطاليا، الثالثة إلا عشر دقائق (2:50 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

وحول حكم مباراة الفيصلي والحزم، فقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) قبل قليل عن إسناد المهمة إلى الحكم السعودي محمد أبو شقارة.

من ناحية أخرى وبشأن القنوات الناقلة للحدث، فستكون القنوات الرياضية السعودية حاضرة من خلال القناة الثانية KSA Sports 2 HD.

أما بشأن معلق مباراة الفيصلي والحزم، فلم تفصح القنوات السعودية الرياضية بعد عن معلقي المواجهة.

غير أن مصادر إعلامية تابعتها “نجوم مصرية” كشفت عن إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي علي الربيع.

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ملخص نتيجة و أهداف مباراة الفيصلي والحزم

انتهت مساء اليوم الاثنين، مباراة Al Faisaly vs Al Hazem.

وذلك في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة 13 في دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين موسم 2023/2022.

أسفرت المواجهة عن فوز صعب لعنابي سدير بنتيجة (3-2).

إليكم ملخص أهداف ونتيجة مباراة الفيصلي ضد الحزم.

حيثما افتتح أصحاب الديار النتيجة قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عن طريق لاعب الوسط إسماعيل عمر أحمد.

الهدف الأول في اللقاء، جاء من عرضية من ركلة ركنية نفذت من الجانب الأيمن لدفاع حزم الصمود، استقبلها إسماعيل أحمد برأسية قرب القائم الأيمن لمرمى الحارس إبراهيم زايد، ارتطمت الكرة بالأرض، قبل أن تتهادى إلى أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس الضيوف.

وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، يتمكن لاعب الوسط الهولندي من أصل ليبيري أولا جون Ola John من تسجيل أولى أهداف والتعادل للحزم.

الهدف الحزماوي الأول أتى إثر تمريرة بينية 2.1 ضربت دفاعات الفيصلي، وصلت في النهاية عرضية إلى أولا جون المتواجد بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الكسار، والذي سجلها بكل سهولة في الشباك الخالية.

غير أن لاعبو الفيصلي، أبو إلا الخروج فائزين من الشوط الأول، ليتمكن المهاجم البرازيلي المخضرم كاسيانو دياز موريرا Cassiano Dias Moreira من تسجيل ثاني أهداف أصحاب الأرض عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع المقدر بـ7 دقائق.

جاء الهدف الثاني للعنابي بعد عرضية من الجانب الأيمن لدفاع الحزم على حدود منطقة الجزاء، استقبلها المتابع الجيد كاسيانو برأسية من داخل المنطقة ومن أمام المرمى مباشرة، اصطدمت أولًا بيد الحارس إبراهيم زايد، قبل أن تأخذ طريقها إلى داخل الشباك.

لينتهي شوط اللقاء الأول بتقدم الفيصلي على الحزم بنتيجة (2-1)، إليكم الإحصائيات:

وبينما كان لاعبو العنابي يستعدون للاحتفال بالفوز، أتى هدف الهولندي أولا جون ليؤجل الفرحة قليلًا، بهدف قاتل من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني المقدر بـ15 دقيقة.

جاءت تسديدة الهدف والتعادل الثاني لحزم الصمود في الزواية اليمنى الأرضية لمرمى الحارس أحمد الكسار.

إلا أن رصاصة الرحمة جاءت عن طريق كاسيانو صاحب الهدف الثاني، وذلك في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل من ضائع (104).

هدف الفوز في المباراة للفيصلي جاء بعد تمريرة بينية في ظهر دفاعات الصمود، وصلت إلى محمد العمري، الذي مررها بعرضية أرضية، وصلت إلى كاسيانو المتواجد أمام مرمى إبراهيم زايد، ليسددها بباطن القدم، فتسكن منتصف المرمى بعد محاولة حارس الضيوف للإمساك بها.

لتنتهي المباراة بخسارة الحزم من أمام الفيصلي بنتيجة (2-3).

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على ضوء نتيجة مواجهة اليوم، يرتفع رصيد نادي الفيصلي إلى النقطة 26 وصافي (7) أهداف.

ليعتلي عنابي سدير صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.

بينما تجمد رصيد نادي الحزم عند النقطة 22 وفارق (6) أهداف.

ويبقى حزم الصمود في المرتبة الثالثة من جدول ترتيب دوري يلو.

كانت قد أقيمت مباراتين أخريين، قبل لقاء الحزم والفيصلي.

أسفر اللقاء الأول الذي جمع القيصومة ضد نجران عن فوز الأول بنتيجة (2-1)، حيث سجل ثنائية أصحاب الأرض محمد محسن الظفيري، بينما جاء الهدف الوحيد للضيوف عن طريق قصي الخيبري من ركلة جزاء، بينما أُلغي هدف للمهاجم كاروليس اندريا ماستينور Charles Carolus Andriamahitsinoro من مدغشقر لصالح نجران في الدقيقة 78 من المباراة.

أما اللقاء الثاني، فحسمه العروبة من أمام ضيفه جدة، بهدف من ركلة جزاء من توقيع لاعب الوسط البرازيلي رايلان برونو سيلفا Rayllan Bruno في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني.

إليكم نتائج مباريات اليوم في الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2023/2022:

وهذا جدول الترتيب الحالي لدوري يلو: