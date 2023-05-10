«فرصة للثأر والصدارة!».. موعد الفيحاء والفتح الدوري السعودي الرديف والقنوات الناقلة

مرة أخرى، تستكمل منافسات مرحلة الإياب من بطولة الدوري السعودي الرديف التنشيطي لكرة القدم موسم 2023/2022، حيث مباراة الفيحاء والفتح القوية والثأرية، يحتضنها مساء اليوم الأربعاء 10 مايو الحالي، ملعب الشيخ طارق بن عبدالله الرميح في مدينة المجمعة السعودية، يسعى من خلالها “النموذجي” إلى الثأر من خسارة الفريق الأول أمس أمام وصيف كأس السوبر السعودي وحامل لقب كأس الملك عن الموسم الماضي، إضافة إلى السعي لاقتلاع صدارة ترتيب دوري الرديف السعودي من أبها، بينما يأمل “الفهود” إلى تعويض خسارته الكبيرة في لقاء الذهاب من الموسم الأول للمسابقة المحلية.

على كل الأحوال، سنتعرف بالتفاصيل في السطور القادمة على موعد مباراة الفيحاء والفتح والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في الموسم الأول من دوري الرديف السعودي التنشيطي 2023، إلى جانب وضعية الفريقين في جدول ترتيب المسابقة حاليًا.

مباراة الفيحاء والفتح

إلى المباراة الرابعة عشر في مرحلة الإياب من بطولة Saudi Reserve League 2023/2022، حيث قمة الفتح ضد الفيحاء.

نادي الفيحاء

حيثما يخوض البرتقالي مواجهة الليلة، وهو في مؤخرة جدول ترتيب المنافسة، بعدما جمع 7 نقاط وفارق (-13) هدفًا، يفصله 13 نقطة عن الفتح صاحب المركز الثاني.

إذ حقق Al Fayha انتصارين فقط (الشباب والطائي بنتيجة “1-0” في الذهاب)، فيما تعادل مع الاتفاق إيجابيًا “1-1” ذهابًا، ولكن تجرع مرارة الهزيمة 7 مرات هذا الموسم (أبها “1-5″ و”0-1” والفتح “1-3″، وكذلك الوحدة “0-2″، وأيضًا الشباب “0-1” في الإياب، والاتفاق “1-4″، وأخيرًا الطائي “0-2”).

نادي الفتح

من جهة أخرى، يأتي فارس الأحساء محملًا بضغوط جماهيرية للثأر من خسارة الفريق الأول أمس الثلاثاء بثلاثية نظيفة من أمام أبناء المجمعة، وذلك ضمن الجولة 26 من دوري روشن.

حاليًا يحتل أبناء النخيل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الرديف السعودي التنشيطي، برصيد 20 نقطة وصافي (13) هدفًا، يفصله 3 نقاط فقط عن أبها المتصدر.

فقد تمكن Al-Fateh من الفوز في 6 مباريات (الطائي “4-1” و”4-0″، والشباب “1-0” و”4-0″، بجانب الفيحاء والوحدة بنتيجة واحدة “3-1”)، وتعادل في لقاءين إيجابيًا (الاتفاق ذهابًا “1-1″، والوحدة إيابًا “3-3”)، بينما تلقى خسارتين من أمام أبها ذهابًا وإيابًا بنتيجتي “0-1″ و”1-3”.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي الرديف التنشيطي قبل انطلاقة المباراة رقم 14 في مرحلة الإياب بين الفيحاء والفتح:

وهذا سجل الهدافين في البطولة حتى الآن:

وإليكم إحصائيات عامة حول المسابقة:

موعد مباراة الفيحاء والفتح والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 14 في الدور الثاني من الدوري السعودي الرديف التنشيطي 2023، مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة الرابعة (4:00 م) بالتوقيت المصري والسعودي والقطري والبحريني، الواحدة (1:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الفيحاء والفتح، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) تكليف الحكم عبدالله الدهمشي بإدارة اللقاء.

فيما يلي طاقم حكام مباراة اليوم في دوري الرديف السعودي التنشيطي 2023:

سوف تقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية الحدث، وذلك عبر فضائية SSC1.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الفيحاء والفتح، فقد أعلنت شركة الرياضة السعودية تكليف المعلق علي الربيع بالمهمة.