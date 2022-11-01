ملخص نتيجة و أهداف مباراة العروبة والقيصومة دوري يلو السعودي (إجمالي النتائج + جدول الترتيب)

تنطلق مساء غدٍ الاثنين 31 أكتوبر 2022، مباريات الجولة العاشرة الجديدة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2023/2022، ولحساب مواجهات اليوم الأول عن جولة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب نادي العروبة AlOrubah Club Stadium في مدينة سكاكا السعودية، أحداث المواجهة القوية والهامة، حيث مباراة العروبة والقيصومة، والتي تشهد صراعًا مباشرًا بين الفريقين، بين الطموح إلى القمة والدخول إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب دوري يلو، والآخر سعيًا للهروب من القاع، والذي يضم حتى الجولة 9 أندية الشعلة والعين ونجران على الترتيب.

قبل كل شيء، سنتناول في السطور التالية، جميع الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة العروبة والقيصومة والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار ونتائج الفريقين في الموسم السابع والأربعون من بطولة دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين 2023، إلى جانب تاريخ مواجهات العروبة والقيصومة.

مباراة العروبة والقيصومة

مواجهة جديدة إذن، على بعد نحو عامين، تجمع فريقا القيصومة والعروبة، في إطار منافسات الجولة 10 من Saudi First Division League 2023/2022.

حيثما كان اللقاء الأخير بين الفريقين، في الدور الثاني من الأسبوع الـ22، لحساب مسابقة دوري الدرجة الثانية السعودي موسم 2020/2019، والتي انتهت حينها بفوز القيصومة بثنائية نظيفة.

أما عن مواجهة الغد، فكما أسلفنا، يطمح نادي القيصومة السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تدفعه إلى الدخول إلى المربع الذهبي المؤهل إلى الدوري السعودي الممتاز (دوري المحترفين أو دوري روشن في الموسم الحالي).

إذ يحتل Al Qaisumah FC المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 14 نقطة وصافي (3) أهداف.

حيثما نجح الفريق الوافد من المنطقة الشرقية “القيصومة” في تحقيق 3 انتصارات و5 تعادلات، وتلقى خسارة واحدة هذا الموسم.

من جهة أخرى، يواصل نادي العروبة السعودي، سعيه للهروب من دائرة الهبوط التي تحيط بالفريق، والتي تفصله 3 نقاط فقط عن أولى أنديتها “الشعلة”.

حاليًا، يحتل Al Orobah FC المرتبة الـ11 في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي، برصيد 11 نقطة وفارق (-3) أهداف.

إذ حقق 3 انتصارات وتعادلين، غير أن فخر الجوف تلقى بالموسم الجاري 4 هزائم.

عمومًا، سنتناول فيما يلي جدول ترتيب دوري يلو السعودي قبل انطلاق مواجهات الجولة العاشرة:

هذا، ومن المقرر إقامة مباريات الأسبوع رقم 10 من دوري الدرجة الأولى السعودي على مدار 3 أيام.

تبدأ يوم غدٍ الاثنين، بإقامة 3 مباريات:

الأولى تجمع العروبة ضد القيصومة.

أما الثانية فتضم هجر أمام الساحل.

فيما يلعب في الثالثة الحزم مع الرياض.

وتستكمل الجولة بعد غدٍ الثلاثاء، إذ يلتقي القادسية مع ضيفه العين، كما يلعب الأخدود مع العربي في قمة لقاءات الأسبوع.

فيما تقام 3 مواجهات في اليوم الختامي الأربعاء:

حيثما يستضيف الخلود بحارة “جدة”.

بينما يواجه الشعلة مضيفه أحد.

وفي الأخير، يحل الفيصلي ضيفًا ثقيلًا على نجران المتعثر.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات النادي الأهلي السعودي مؤجلة، لمشاركة اللاعبين هيثم عسيري والحارس محمد الربيعي اليامي ضمن تشكيلة الأخضر استعدادًا لمونديال 2022.

تاريخ مواجهات العروبة والقيصومة

على صعيد المواجهات الرسمية المباشرة بين Al Orobah vs Al Qaisumah، فبحسب ما رصدناه في “نجوم مصرية”، جمعت الناديين إجمالي 8 لقاءات.

فقد تنوعت المواجهات بين الجانبين، ما بين دوري الدرجة الأولى السعودي “6 مباريات”، وكذلك دوري الدرجة الثانية “مواجهتين”.

إجمالًا، فاز العروبة في 4 مباريات، فيما حقق القيصومة الانتصار في 3 لقاءات، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة واحدة.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات العروبة أمام القيصومة، أحرز الفريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 1970 “العروبة” 10 هدفًا، بينما سجل فخر الجوف 13 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، كانت فوز العروبة (3-2)، في مواجهة الدور الأول من دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2019/2018.

بينما سجل القيصومة الفوز الأكبر في المواجهات ضد القيصومة بنتيجة (4-0)، والتي حدثت في لقاء الإياب من دوري الدرجة الأولى موسم 2018/2017.

تشكيل مباراة العروبة والقيصومة

أعلن الجهاز الفني لنادي العروبة السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي كيم ماتشادو Quim Machado عن تشكيل العروبة في مواجهة القيصومة.

وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ10 من بطولة دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى موسم 2023/2022.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية لأصحاب الديار ضمت العناصر التالية:

من ناحية أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي القيصومة السعودي وعلى رأسها المدرب الكويتي ماهر الشمري عن تشكيل القيصومة ضد العروبة.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء الضيوف شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة العروبة والقيصومة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء الافتتاحي عن الجولة 10 في Saudi Yelo League First Division 2023 ، مساء غدٍ الاثنين، عند الساعة الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت الإمارات وعمان، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثانية والنصف ( 2:30 م ) بتوقيت مصر وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا، الواحدة والنصف ( 1:30 م ) بتوقيت إنجلترا وتونس والجزائر والمغرب، الثانية عشر والنصف ( 12:30 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

من جهة أخرى، وحول حكم مباراة العروبة والقيصومة، فوفق مصادر إعلامية تابعتها “نجوم مصرية” أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) المهمة إلى الحكم أحمد الرميخاني.

سوف تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر فضائية KSA Sports 1 HD.

وتبث القنوات السعودية الرياضية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بالقيم التالية:

أما بشأن معلق مباراة العروبة والقيصومة، فسيكون المعلق الرياضي السعودي عبد العزيز الزيد.

تغطية حصرية LIVE.. ملخص نتيجة و أهداف مباراة العروبة والقيصومة

دقائق قليلة، تفصلنا عن انطلاقة مباراة Al Orobah vs Al Qaisumah.

وذلك في اللقاء الافتتاحي عن الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث اللقاء إن شاء الله.

إضافة إلى ملخص نتيجة و أهداف مباراة العروبة ضد القيصومة، فقط وحصريًا عبر موقعكم “نجوم مصرية”.

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انطلاقة القمة الآن،، والكرة في البداية مع أصحاب الديار..

الدقيقة 1: تهديد أول بتسديدة من جانب القيصومة، ولكن تعلو مرمى أصحاب الديار وإلى ركلة مرمى.

5 دقائق مرت، العروبة يضغط وهو الأكثر استحواذًا نسبيًا، ولكن لا خطورة على المرميين بعد.

7 دقائق: جووووول أول أبيض لمصلحة القيصومة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء من جانب المهاجم الجزائري حميد جاوشي، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس مصطفى علي مطر، لكن قبلها يرتكب لاعب القيصومة خطأ عكسي.

الدقيقة 10: 10 دقائق مرت من زمن الشوط الأول في اللقاء، وفرصة خطيرة في الدقيقة التاسعة لمصلحة العروبة، بعرضية من الجانب الأيمن لدفاع القيصومة، يخرج ويمسكها عبدالرحمن الشمري حارس الضيوف من أعلى نقطة.

نتيجة مباراة العروبة والقيصومة حاليًا هي التعادل السلبي (0-0).

أكثر من ربع ساعة.. المباراة متوسطة المستوى.. والخطورة تبدو غائبة.. والنتيجة الحالية هي التعادل السلبي (0-0)

مع الدقيقة 34، ينجح لاعبو القيصومة في افتتاح النتيجة عن طريق لاعب الوسط السعودي محمد محسن الظفيري.

جاء هدف الضيوف الأول بعد عرضية من ركلة ركنية في الجانب الأيمن من دفاع العروبة، مرت من الجميع لتصل إلى محمد الظفيري الذي يقابلها بتسديدة غالطت الحارس اللبناني مصطفى علي مطر، ودخلت في الزاوية الضيقة اليسرى لمرمى العروبة.

غير أن أصحاب الديار لم يستسلموا للهزيمة، فتمكن المهاجم البرازيلي تياغو بيزيرا Tiago Bezerra من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67.

وذلك عقب تمريرة بينية وصلت إلى لاعب الوسط عبدالرحمن أحمد العنزي الذي مررها عرضية استقبلها بيزيرا برأسية مرت إلى داخل شباك عبدالرحمن الشمري، معلنة عن هدف التعادل لأصحاب الأرض.

لتنتهي مباراة العروبة والقيصومة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد العروبة إلى النقطة 12 وصافي (-3) أهداف.

ليبقى في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.

كما ارتفع رصيد نادي القيصومة إلى النقطة 15 وفارق (3) أهداف.

ويحتفظ هو الآخر بالمركز السابع.

كانت قد أقيمت مساء الاثنين، مواجهتان أخريان.

حيثما تغلب الحزم في الفوز على ضيفه الرياض بنتيجة (2-1).

سجل لحزم الصمود كلًا من المهاجم الهولندي أولا جون في الدقيقة 33، وعبدالرحمن الدخيل في الدقيقة 80، بينما سجل هدف مدرسة الوسطى المهاجم الصربي نيكولا ستوجيليجكوفيتش عند الدقيقة 47.

كما أسفرت مباراة هجر والساحل عن التعادل الإيجابي (1-1).

افتتح المهاجم البرازيلي تياغو ريال أهداف اللقاء بالدقيقة 20، قبل أن يتعادل المهاجم العاجي إبراهيم سوري دياموندي للضيوف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني.

إليكم جدول ترتيب دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين موسم 2023/2022 بعد انتهاء مباريات اليوم الأول بالجولة العاشرة:

الخاتمة

في الختام، نكون قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة حول موعد مباراة القيصومة ضد العروبة والقنوات الناقلة، فضلًا عن رحلة ونتائج الفريقين في دوري يلو السعودي 2023، علاوة على تاريخ مواجهات القيصومة أمام العروبة.