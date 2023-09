«أحلام الـ10 الخوالي!».. موعد مباراة العراق وماكاو تصفيات كأس آسيا الأولمبي والقنوات الناقلة

ضمن لقاءات الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة قطر 2024، تلعب مباراة العراق وماكاو الهامة والمرتقبة، يحتضنها مساء اليوم الأربعاء 6 سبتمبر الحالي، ملعب علي صباح السالم Ali Sabah Al-Salem Stadium في مدينة جليب الشيوخ الكويتية، يسعى من خلالها أسود الرافدين إلى ضربة بداية قوية، من أجل انطلاقة تعيد أمجاد السنوات العشر الخوالي في الـ آسيان، بينما يأمل ماكاو حديث العهد نسبيًا بكرة القدم العالمية والآسيوية، إلى كتابة تاريخ جديد على مستوى القارة الصفراء.

موعد مباراة العراق وماكاو في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة وتاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في البطولة وتاريخ المواجهات المباشرة

عمومًا، سنتناول بالتفاصيل في التغطية التالية، جميع الأخبار والكواليس والمستجدات عن موعد مباراة العراق وماكاو والقنوات الناقلة، إضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في نهائيات كأس آسيا دون 23 عامًا قبل النسخة السادسة لسنة 2024، علاوة على تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

مباراة العراق وماكاو

مع المباراة الـ15 ضمن المجموعة السادسة F في إطار AFC U-23 qualifiers 2024، حيث لقاء ماكاو ضد العراق.

نشير إلى أن المجموعة السادسة تضم أيضًا منتخبا الكويت وتيمور الشرقية.

جدير بالذكر، أن النسخة القادمة من كأس آسيا تحت 23 سنة، ستكون المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024).

المنتخب العراقي الأولمبي

نبدأ مع ممثل العرب في مواجهة الأربعاء، والذي يخوض تحديًا جديدًا في مشاركته السادسة من التصفيات الآسيوية.

حيثما نجح أسود الرافدين في حصد لقب النسخة الأولى من آسيان 2014 التي أقيمت في عمان:

وذلك بعد فوز The Iraqi national team under 23 years old على الجارة والشقيقة السعودية بهدف مهند كرار في نهائي 2014.

كشف الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبيّ، بقيادة المدرب راضي شنيشل، عن القائمةِ النهائيّة التي ستخوضُ غمارَ التصفيات المؤهلة للنهائياتِ الآسيويّة.

وضمت القائمةُ، التي من المؤمل أن تشدَّ الرحالَ صوب دولة الكويت فجر يوم الأحد المقبل، (23) هم كل من:

المنتخب الماكاوي الأولمبي

من جهة أخرى، يدشن الماكاويون حضورهم الخامس في تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية.

ويأمل Macau national under-23 football team في الظهور الأول في النهائيات الآسيوية.

حيثما فشل الفريق خلال المشاركات بالنسخ الخمس السابقة من التصفيات، في تحقيق أي نتيجة إيجابية تذكر.

عمومًا، إليكم سجل المنتخبات أصحاب المراكز الأربع الأولى في كأس آسيا تحت 23 سنة قبل نسخة قطر 2024:

وهذا جدول مجموعات التصفيات الآسيوية الـ11:

ننوه إلى أن الجولة الأولى من تصفيات أمم آسيا تحت 23 سنة، ستشهد المواجهات التالية:

حيثما تلعب اليمن ضد سنغافورة، وقطر أمام كوريا الجنوبية.

كما تواجه الإمارات منتخب الصين، ولبنان مع كمبوديا.

عربيًا، تلتقي سوريا مع عمان، وفلسطين مع البحرين.

مع عمان، وفلسطين مع البحرين. أما السعودية فتلعب ضد منغوليا، وكذلك الكويت مع تيمور الشرقية.

أخيرًا تقام مباراة الأردن أمام بروناي دار السلام.

*** تاريخ المواجهات المباشرة ***

في جانب المواجهات التاريخية المباشرة التي جمعت العراق أمام ماكاو فبحسب ما وثقناه في “نجوم مصرية”:

لم يسبق للمنتخبين أن التقيا لا رسميًا ولا وديًا.

لتكون مواجهة الليلة ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية هي الأولى في تاريخ لقاءات منتخبي البلدين.

تشكيل اللقاء

يخوض أسود الرافدين قمة الليلة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

موعد مباراة العراق ضد ماكاو والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة لقاء Iraq vs Macau لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السادسة F من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في الأوقات التالية:

السابعة (7:00 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عُمان.

السادسة (6:00 م) بتوقيت العراق والسعودية وقطر والبحرين ومصر ولبنان وسوريا وفلسطين.

الخامسة (5:00 م) بتوقيت السودان وإيطاليا وإسبانيا وليبيا وهولندا وألمانيا وفرنسا.

الرابعة (4:00 م) بتوقيت إنجلترا والبرتغال والجزائر وتونس والمغرب.

الثالثة (3:00 م) بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

أما عن حكم مباراة العراق ضد ماكاو، فسيعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) عن هويته لاحقًا.

ستقوم شبكة قنوات الكويت الرياضية kuwaitsporttv بنقل أحداث المباراة.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة العراق وماكاو، فقد أعلنت الكويت الرياضية عن إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي الكويتي حسين الغريب.