موعد مباراة العراق وفلسطين اليوم كأس غرب آسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف ملعب جذع النخلة بمدينة كربلاء بالعراق مباراة العراق وفلسطين اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطلولة كأس غرب آسيا 2019، والتي تقام حالياً في العراق بمشاركة تسع منتخبات عربية.

منتخب أسود الرافدين تمكن من استهلال مشواره ببطولة كأس غرب آسيا بالفوز على منتخب لبنان بهدف دون رد، ليكون المنتخب العراقي في رصيده ثلاث نقاط بعد نهاية منافسات الجولة الأولى.

على الجانب الآخر فإن منتخب فلسطين استطاع أن يحقق الفوز على منتخب اليمن بهدف دون رد، ليتقاسم الصدارة بعد مرور الجولة الأولى مع المنتخب العراقي بنفس الرصيد من النقاط.

مباراة العراق وفلسطين اليوم هي بمثابة مباراة قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، حيث يأمل المنتخبان الفوز في هذه المباراة من أجل الاقتراب من المباراة النهائية للبطولة.

موعد مباراة العراق وفلسطين

ومن المقرر أن تُجرى أحداث لعبة العراق وفلسطين اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت بغداد، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة العراق وفلسطين اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا من خلال شاشة قناة العراقية الرياضية، كما أن المباراة سيتم نقلها على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة الكويت الرياضية.