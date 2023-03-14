«السادسة تقترب!».. موعد مباراة العراق واليابان نصف نهائي كأس آسيا للشباب والقنوات الناقلة

مع حلول مساء غدٍ الأربعاء 15 مارس الجاري، تنطلق مباريات دور نصف نهائي كأس آسيا للشباب لكرة القدم 2023، حيث يستضيف ملعب ستاد جار JAR Stadium في العاصمة الأوزبكية طشقند، أحداث مباراة العراق واليابان، القوية والنارية، التي يرغب فيها المنتخبان في الذهاب إلى النهائي السابع للعراقيين والثامن لليابانيين، بآمال التتويج باللقب السادس لـ أسود الرافدين، مقابل حلم مشروع بالظفر بالبطولة الثانية في تاريخ الساموراي في البطولة، وذلك بعد تحقيق الهدف الأول ببلوغهما نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة المقررة في إندونيسيا في مايو المقبل.

على كل الأحوال، سنستعرض تفصيلًا في السطور القادمة، كافة الأخبار والكواليس والمستجدات عن موعد مباراة العراق واليابان والقنوات الناقلة، وكذلك مشوار المنتخبين نحو دور قبل النهائي في كأس آسيا تحت 20 سنة في النسخة 41 من البطولة، فضلًا عن تاريخ المشاركات وأبرز الإنجازات.

مباراة العراق واليابان

مع المباراة الأولى في دور نصف نهائي AFC U20 Asian Cup 2023، حيث مواجهة اليابان ضد العراق.

حيثما يدخل أسود الرافدين مواجهة الأربعاء بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق حلم التأهل الخامس إلى نهائيات كأس العالم للشباب إندونيسيا 2023.

مشوار المنتخب العراقي في كأس آسيا، انطلق من دور المجموعات، حيث نجح في التأهل بصعوبة، باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى، وذلك برصيد 4 نقاط وصافي (1) هدف.

إذ حقق ممثل العرب الوحيد المتبقي الأدوار الإقصائية، انتصارًا على إندونيسيا بثنائية نظيفة، بينما خسر مستضيف البطولة “أوزبكستان” بهدف، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع سوريا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنتيجة (1-1).

وفي دور ربع النهائي، تغلب Iraq national under-20 football team على إيران بهدف نظيف سجله علي جاسم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع للمباراة.

منتخبنا الشبابي يختتم تدريباته استعداداً للقاء اليابان في نصف نهائي كأس آسيا غداًاختتم منتخبنا الشبابيّ، اليوم… Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم – Iraq Football Association‎ on Tuesday, 14 March 2023

تاريخيًا، يمتلك العراقيون 5 ألقاب في كأس آسيا للشباب، وذلك في أعوام 1975، 1977، 1978، 1988، 2000، اللقب الأخير جاء على حساب “الكمبيوتر” الياباني، بعد الفوز في نهائي النسخة التي أقيمت في إيران بنتيجة (2-1).

""سنمثل العراق والوطن العربي في نصف نهائي #كأس_آسيا_للشباب تحت 20 سنة خير تمثيل" 🗣️ صخرة دفاع المنتخب العراقي كاظم رعد يعلن جاهزية أسود الرافدين قبل مواجهة اليابان غداً 💪🇮🇶pic.twitter.com/rco3akZWB9 — #كأس_آسيا_للشباب تحت 20 سنة (@afcasiancup_ar) March 14, 2023

النجم العراقي إسماعيل أحمد يُظهر مهارات عالية بالكرة 👏🇮🇶#كأس_آسيا_للشباب تحت 20 سنةpic.twitter.com/Iw1XUdvqbk — #كأس_آسيا_للشباب تحت 20 سنة (@afcasiancup_ar) March 14, 2023

شاهد/ الوحدة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا الشبابي، عصر اليوم الثلاثاء، استعداداً لملاقاة نظيره الياباني، يوم غد الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً. Posted by ‎الاتحاد العراقي لكرة القدم – Iraq Football Association‎ on Tuesday, 14 March 2023

من جهة أخرى، يخوض المنتخب الياباني غمار دور نصف النهائي، إثر نجاحه في إقصاء الأردن بثنائية بيضاء في دور الثمانية.

أما في الدور الأول، فقد نجح الساموراي في حجز مقعده بالأدوار الإقصائية، بعد احتلال صدارة المجموعة الرابعة D، عقب حصد العلامة الكاملة بـ9 نقاط وصافي (5) أهداف.

فقد تمكن Japan national under-20 football team في دور المجموعات من تحقيق ثلاث انتصارات متتالية على منتخبات الصين والسعودية بنتيجة واحدة (2-1)، وقرغيزستان في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة.

على الصعيد التاريخي، يحظى اليابانيون بلقب آسيوي وحيد، أحرزه عام 2016 في البطولة التي استضافتها البحرين، على الأخضر السعودي، وذلك بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في اللقاء.

عمومًا، فيما يلي قائمة بالمنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا قب النسخة 41:

المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس آسيا للشباب قبل النسخة 2023

هذا، ومن المقرر أن تلتقي أوزبكستان مع كوريا الجنوبية، عقب مواجهة أسود الرافدين والساموراي، ضمن دور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا للشباب.

موعد مباراة العراق واليابان والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الأولى في نصف نهائي كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، مساء غدٍ الأربعاء، عند الساعة الواحدة ظهرًا (1:00 م) بتوقيت السعودية والعراق، الثانية عشر (12:00 م) بتوقيت مصر، العاشرة صباحًا (10:00 ص) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة العراق واليابان، فلم يفصح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ( AFC ) حتى الآن عن طاقم تحكيم المواجهة المرتقبة.

سوف تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث المواجهة، وذلك عبر فضائية beIN Sports AFC HD، إضافة إلى قنوات إس إس سي الرياضية السعودية من خلال SSC1 HD، بجانب قنوات الكأس القطرية Alkass HD9، وقناتي دبي الرياضية آسيا Dubai Sports Asia 1 HD وأبوظبي الرياضية آسيا Abu Dhabi Sports Asia 1، علاوة على القناة الرابعة الرياضية العراقية Alrabiaa Sport.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة العراق واليابان، فسيكون المعلق الرياضي السعودي محمد الخامسي على SSC، واليمني حسن العيدروس في بي إن سبورتس، والعماني سمير اليعقوبي على الكأس، والإماراتيين راشد عبدالرحمن وأحمد الحوسني على دبي آسيا وأبوظبي آسيا.