مباراة الصعود للدور الثاني منتخب الجزائر يواجه السنغال تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

دخلت مباريات البطولة الإفريقية مراحل الحسم بدأ من مباريات الجولة الثانية، فبلامس تأهل كلاً من منتخبي مصر ونيجيريا، بعد فوزهما على الكونغو وغينيا، واليوم تستكمل المباريات الحاسمة للمجموعة الثالثة بلقاء متصدري المجموعة منتخبي الجزائر والسنغال، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر.

يدخل الفريقين اللقاء وعينهما على الثلاث نقاط من أجل حسم الصعود إلي الدور الثاني، من البطولة الإفريقية وعدم الدخول في الحسابات المعقدة، برصيد كل منتخب 3 نقاط من الجولة الأولى بعد فوز الجزائر على كينيا بهدفين دون مقابل، وبنفس النتيجة فازت السنغال على تنزانيا.

القنوات الناقلة للمباراة المشفرة والمفتوحة

المباراة القنوات الناقلة للمباراة موعد المباراة الملعب المقام عليه المباراة حكم المباراة الجزائر *السنغال قناة تايم سبورت التردد الأرضي، قناة الجزائر الرياضية التردد الأرضي، قنوات بي إن سبورت ماكسHD1 HD2 السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءً بتوقيت الجزائر أستاد الدفاع الجوي الزامبي (جاني سيكازوي)

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري اليوم

حراسة المرمى : رايس مبولحي.

خط الدفاع: رفيق حليش، رامي بن سبيعي، عيسي ماندي، محمد فارس.

خط الوسط: عدلان قديوره، سفيان فيجولي، مهدي عبيد، يوسف بلايلي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

تصريحات المديرين الفنين لكلا المنتخبين الجزائري والسنغالي

المدير الفني للمنتخب السنغالي : قال أن الفريق جاهز للمباراة وأن المباراة ستكون قوية بين الفريقين، وأن لاعب ليفربول الإنجليزي ساديو ماني أحد قادتنا، ولا توجد خطة محددة لإيقاف رياض محرز.

المدير الفني الجزائري : قال أن المباراة لن تكون مصيرية بالنسبة للجزائر في البطولة، وأن المنتخب الجزائري أستعد جيداً للمباراة ونخشي من المباريات السهلة في البطولة.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة قوية يستمتع بها محبي الساحرة المستديرة.

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