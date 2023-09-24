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مباراة الشباب والباطن في كأس الملك 2024: القنوات الناقلة والموعد

زهرة عمر

يلتقي اليوم نادي الشباب السعودي مع نظيره نادي الباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) 2023-2024 في دور ال 32، وسيحاول الفريقان اقتناص نقاط المباراة من أجل بدأ مشوار البطولة بمعنويات عالية وافتتاح قوي، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على موعد المباراة والقنوات الناقلة، وكذلك حكم اللقاء.

مباراة الشباب والباطن في كأس الملك 2024: القنوات الناقلة والموعد

معلومات مباراة نادي الشباب والباطن - المصدر: صفحة نادي الباطن على إكس

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موعد مباراة الشباب والباطن

تبدأ مباراة الشباب والباطن مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة الشباب والباطن
توقيت مباراة الشباب والباطن اليوم في كأس الملك – المصدر: صفحة نادي الشباب السعودي على موقع إكس

القنوات الناقلة

إن القنوات الناقلة لمباراة الشباب والباطن اليوم هي قناة SSC1، و SSC5، وقد أسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق عبدالله الغامدي.

حكم المباراة

ومن المقرر أن يتولى إدارة المباراة طاقم الحكام التالي:

  • حكم ساحة: محمد أبو شقارة
  • حكم مساعد: محمد الوحيمر، وحمد الحركان.
  • حكم رابع: عيسى الشقاق.
  • حكم فيديو: محمد الحربي.
  • حكم فيديو مساعد: بليغ الرمضان.
- صورة 1 - مباراة الشباب والباطن في كأس الملك 2024: القنوات الناقلة والموعد
حكام مباريات اليوم في كأس الملك – المصدر: صفحة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر إكس

توقيت المباراة

وفيما يلي الموعد المتبقي على بدأ مباراة الشباب والباطن:

بطاقة المباراة

  • المباراة: الشباب ضد الباطن.
  • البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 (كأس الملك).
  • الموعد: اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.
  • التوقيت: 9:00 مساًء بتوقيت السعودية.
  • الملعب: إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
  • القنوات الناقلة: SSC1، و SSC5
  • المعلق: عبدالله الغامدي.
  • حكم المباراة: محمد أبو شقارة.

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زهرة عمر

رائدة أعمال، وكاتبة محتوى، تخرجت في كلية الألسن، قسم اللغة الصينية - جامعة عين شمس. أحب التصوير، وأعشق الشطرنج وركوب الخيل، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية، أعرف أربع لغات بدرجات إتقان متفاوتة وهي (الإنجليزية، والصينية، والتركية، وقليل من الفرنسية)، أهوى مساعدة الآخرين؛ لذلك بابي دائمًا مفتوح للجميع.

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