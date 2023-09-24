مباراة الشباب والباطن في كأس الملك 2024: القنوات الناقلة والموعد

يلتقي اليوم نادي الشباب السعودي مع نظيره نادي الباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) 2023-2024 في دور ال 32، وسيحاول الفريقان اقتناص نقاط المباراة من أجل بدأ مشوار البطولة بمعنويات عالية وافتتاح قوي، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على موعد المباراة والقنوات الناقلة، وكذلك حكم اللقاء.

معلومات مباراة نادي الشباب والباطن - المصدر: صفحة نادي الباطن على إكس

موعد مباراة الشباب والباطن

تبدأ مباراة الشباب والباطن مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

إن القنوات الناقلة لمباراة الشباب والباطن اليوم هي قناة SSC1، و SSC5، وقد أسندت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق عبدالله الغامدي.

تنطلق اليوم مباريات دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بأربع مواجهات..⬇️#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/o7lMAsGPSQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 24, 2023

حكم المباراة

ومن المقرر أن يتولى إدارة المباراة طاقم الحكام التالي:

حكم ساحة: محمد أبو شقارة

حكم مساعد: محمد الوحيمر، وحمد الحركان.

حكم رابع: عيسى الشقاق.

حكم فيديو: محمد الحربي.

حكم فيديو مساعد: بليغ الرمضان.

توقيت المباراة

وفيما يلي الموعد المتبقي على بدأ مباراة الشباب والباطن:

بطاقة المباراة

المباراة: الشباب ضد الباطن.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 (كأس الملك).

الموعد: اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.

التوقيت: 9:00 مساًء بتوقيت السعودية.

الملعب: إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

القنوات الناقلة: SSC1، و SSC5

المعلق: عبدالله الغامدي.

حكم المباراة: محمد أبو شقارة.