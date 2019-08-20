مباراة الشارقة وبني ياس.. الموعد والقنوات الناقلة “كأس الخليج العربي 2019-2020”

ننشر موعد مباراة الشارقة وبني ياس اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 ومباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 2020 بالإمارات، هذا ونقدم لكم كل أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الشارقة اليوم في الكأس مباشرة على الهواء، مباراة اليوم ستكون الاولى رسميا للفريقين في بداية الموسم الكروي الجديد، والأولى بعد عودتهم من معسكر الإعداد الخارجي، كما يسعدنا ان نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت، وبتوقيت إنجلترا وأمريكا وكندا.

يقام موعد مباراة الشارقة وبني ياس في كأس الخليج العربي اليوم على ملعب بني ياس، هذا وتضم تلك المجموعة الثانية إلى جانب الشارقة وبني ياس أندية الوصل والوحدة وحتا والفجيرة، يصعد من تلك المجموعة أربعة أندية، ومثلها من المجموعة الأولى، يتقابلا في الدور ربع النهائي، وبداية خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وعودة، والمباراة النهائية تكون مباراة واحدة، يذكر أن حامل لقب البطولة هو شباب الأهلي دبي.

موعد مباراة الشارقة وبني ياس اليوم في كأس الخليج العربي

القنوات الناقلة للمباراة هي قناة أبوظبي الرياضية، عبد العزيز العنيزي مدرب نادي الشارقة قال أنه يدخل كأس الخليج هذا العام لتقديم نتائج وعروض أفضل من العام الماضي، وأكد أن الموسم سيكون صعب لأننا ندخله كأبطال، موعد مباراة الشارقة وبني ياس اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 9.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.