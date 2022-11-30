مباراة السعودية والمكسيك وكلمة سر تأهل الأخضر

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وكل آمال العرب معلقة بمنتخب الصقور من أجل تحقيق تأهل تستحقه السعودية في مباراة المكسيك الليلة. لكن كيف يحدث ذلك؟.

موعد مباراة السعودية والمكسيك

يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب المكسيك الليلة على ملعب لوسيل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يتم إذاعة المباراة على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، كنوع من الدعم للجمهور العربي الذي يساند السعودية ضد المكسيك الليلة.

ويعاني المنتخب السعودي من عدة غيابات مؤثرة، لكن بالروح التي ظهر عليها لاعبو السعودية في المباريات الماضية يمكن تحقيق الفوز بسهولة بشرط وحيد.

كلمة سر تأهل الأخضر في مباراة السعودية والمكسيك

إذا عدنا بالذاكرة للوراء قليلا، تحديدا يوم مباراة بولندا التي خسرها المنتخب السعودي؛ سوف نكتشف الخطأ الذي وقع فيه هيرفي رينارد وكانت نتيجته الخسارة.

الخطأ هو التسرع والضغط العالي طوال الوقت وترك مساحات في خط الدفاع سمحت للاعبي هولندا بزيارة شباك الأخضر.

ولذلك نجد أن المنتخب السعودي قدم مباراة رائعة ولكنه خسر، وفي البطولات الكبرى لابد أن تخطط كيف تكسب قبل أي شيء آخر.

ولذلك نقول أن كلمة سر الفوز للأخضر في مباراة السعودية والمكسيك الليلة هي الهدوء ولا شيء غيره.

نقول لهيرفي رينارد أنت كل خيوط التأهل في يدك، والفوز سوف يمنحك ذلك، لذا عليك اللعب بهدوء شديد وحذر، وخطط كيف تزور شباك المكسيك وفي نفس الوقت تغلق خطوط دفاعك وتلعب بشكل متوازن.

المنتخب السعودي ليس بحاجة لأن يتم اختباره، هو قدم مباريات رائعة بالفعل وأبهر الجميع، والآن وتحديدا في مباراة السعودية ضد المكسيك لا يحتاج إلا للفوز، لذلك يجب على المدرب واللاعبين أن يلعبوا بهدوء وتوازن بين الدفاع والهجوم من أجل قنص الثلاث نقاط وتحقيق حلم التأهل.

ونتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في مباراة المكسيك الليلة، وأن يحقق فوزا وتأهل هو يستحقه.