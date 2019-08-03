مباراة السعودية والكويت غدا.. موعد المقابلة، والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا “ديربي الخليج العربي”

ننشر موعد مباراة السعودية والكويت المقرر لها يوم الأحد 4 أغسطس 2019 ومبارة الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا، حيث نقدم لكم الآن كل أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية الأحد في غرب آسيا والتي ستكون منقولة على قنوات مجانية مفتوحة، تضم تلك المجموعة أيضا منتخبي البحرين والأردن، تقام مباريات تلك المجموعة على ملعب مدينة أربيل الدولي، نظام بطولة غرب آسيا 2019، يبدأ من دور المجموعات (مجموعتين)، حيث يصعد بطل كل مجموعة للمباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت غدا الأحد

بخصوص قنوات تذيع مباراة السعودية والكويت في غرب آسيا مباشرة فسوف تكون المباراة منقولة على عدة قنوات مفتوحة ومنها: قناة العراق الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، وقناة الأردن الرياضية، يقود منتخب السعودية المدير الفني الوطني يوسف عنبر، ولقد وصلت بعثة الأخضر السعودي إلى مدينة أربيل منذ ساعات، وأقام المنتخب السعودي تدريبه الأساسي على ملعب برايتي، وتكون النصف الأول من المران على تماارين الأستحواذ، والنصف الثاني شهد تقسيمة بين فريقين.

موعد مباراة السعودية والكويت الأحد في بطولة غرب آسيا

خلال الاجتماع الفني للمباراة، تقرر أن يرتدي المنتخب السعودي الزي الأبيض، على أن يرتدي منتخب الكويت الزي الأزرق، هذا ويذكر أن منتخب الكويت عائد لتوه من معسكر أوروبي، تجهيزا لبطولة غرب آسيا ثم بطولة وتصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، موعد مباراة السعودية والكويت سيكون عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت السعودية وهو نفس توقيت الكويت والعراق.