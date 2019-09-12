مباراة السعودية ضد سنغافورة في التصفيات المشتركة
مباراة السعودية ضد سنغافورة في التصفيات المشتركة
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“مباراة السعودية ضد سنغافورة” موعد المقابلة القادمة والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

أعرف موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 المشتركة مع تصفيات كأس آسيا 2023

بواسطة محمد عطا الله 0

موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 يلتقي فيها مع منتخب سنغافورة في لقاء هام ومرتقب، مباراة السعودية وسنغافورة القادمة ستقام يوم 10 أكتوبر 2019 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة في القصيم، تلك المباراة في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لتصفيات المونديال، وهي الثانية للمنتخب السعودي، والذي يريد تعويض إخفاقه في المباراة الأولى بالتعادل أمام اليمن وخسارة نقطتين في مشوار التصفيات.



موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة القادمة في تصفيات المونديال

وضع صعب وقع فيه الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للأخضر السعودي بعد التعادل مع منتخب اليمن في المباراة التي أقيمت بالبحرين، ولن تسمح الجماهير بأي إخفاق جديد لهذا لمدرب، وعليه الفوز بكل مبارياته القادمة حتى على أوزبكستان المنافس القوي في تلك المجموعة، ونجوم الأخضر قادرين على ذلك، موعد مباراة السعودية سنغافورة القادمة يوم 10 أكتوبر عند الساعة 6.25 مساء بتوقيت مكة المكرمة.



جدول ترتيب المجموعة D قبل “مباراة السعودية ضد سنغافورة”

منتخب سنغافورة يتصدر تلك المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز على فلسطين والتعادل مع اليمن، منتخب فلسطين يأتي ثانيا وله 3 نقاط من فوز على أوزبكستان وخسارة من سنغافورة، المنتخب اليمني له نقطتين من تعادلين، منتخب السعودية في المركز الرابع من مباراة ونقطة من التعادل مع اليمن.



المركزالمنتخبلعبالنقاط
الأولسنغافورة24
الثانيفلسطين23
الثالثاليمن22
الرابعالسعودية11
الخامسأوزبكستان10

 



محمد عطا الله

    محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا
    بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم
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