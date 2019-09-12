“مباراة السعودية ضد سنغافورة” موعد المقابلة القادمة والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 يلتقي فيها مع منتخب سنغافورة في لقاء هام ومرتقب، مباراة السعودية وسنغافورة القادمة ستقام يوم 10 أكتوبر 2019 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة في القصيم، تلك المباراة في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لتصفيات المونديال، وهي الثانية للمنتخب السعودي، والذي يريد تعويض إخفاقه في المباراة الأولى بالتعادل أمام اليمن وخسارة نقطتين في مشوار التصفيات.







موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة القادمة في تصفيات المونديال

وضع صعب وقع فيه الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للأخضر السعودي بعد التعادل مع منتخب اليمن في المباراة التي أقيمت بالبحرين، ولن تسمح الجماهير بأي إخفاق جديد لهذا لمدرب، وعليه الفوز بكل مبارياته القادمة حتى على أوزبكستان المنافس القوي في تلك المجموعة، ونجوم الأخضر قادرين على ذلك، موعد مباراة السعودية سنغافورة القادمة يوم 10 أكتوبر عند الساعة 6.25 مساء بتوقيت مكة المكرمة.







جدول ترتيب المجموعة D قبل “مباراة السعودية ضد سنغافورة”

منتخب سنغافورة يتصدر تلك المجموعة برصيد 4 نقاط بالفوز على فلسطين والتعادل مع اليمن، منتخب فلسطين يأتي ثانيا وله 3 نقاط من فوز على أوزبكستان وخسارة من سنغافورة، المنتخب اليمني له نقطتين من تعادلين، منتخب السعودية في المركز الرابع من مباراة ونقطة من التعادل مع اليمن.







المركز المنتخب لعب النقاط الأول سنغافورة 2 4 الثاني فلسطين 2 3 الثالث اليمن 2 2 الرابع السعودية 1 1 الخامس أوزبكستان 1 0