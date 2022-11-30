متى مباراة السعودية القادمة الساعه كم تُبث المباراة ضد المكسيك بكأس العالم قطر 2023

إن المواجهة ما بين السعودية والمكسيك من المواجهات الحاسمة بدور المجموعات في كأس العالم، إذ أنها ستحدد المصير بالتأهل لدور 16 بالبطولة، أو سيودعوا المونديال، ولذلك فالكثير من المشجعين يريدون التعرف على ميعاد مباراة السعودية القادمة الساعه كم فالجميع في انتظار هذه المباراة بفارغ الصبر، ولذلك فإننا سنقوم بتقديم معلومات حول ذلك.

مباراة السعودية القادمة الساعه كم

إن مباراة المملكة السعودية التي ستكون ضد الميكسيك بآخر المنافسات بدور المجموعات بالجولة الثالثة، يأتي موعدها العاشرة مساءً بتوقيت السعودية التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وإليكم توقيت المباراة حسب الدول المختلفة وهي كالآتي:

أولاً المباراة ستكون بتوقيت تونس الثامنة مساءً.

مباراة السعودية والمكسيك في الجزائر الثامنة مساءً.

مباراة السعودية والمكسيك في السودان التاسعة مساءً.

توقيت المباراة في قطر العاشرة مساءً.

مباراة السعودية والمكسيك بالإمارات الحادية عشرة مساءً

توقيت المباراة في المغرب سيكون الثامنة.

مباراة السعودية والمكسيك بالأردن التاسعة مساءً.

وأما عن توقيت المباراة في جنوب أفريقيا فيكون بتوقيت التاسعة مساءً.

تشكيلة منتخب المملكة في مباراة المكسيك

إن تشكيلة منتخب المملكة في مباراة المكسيك أصبحت واضحة، ويمكن للجميع الإطلاع عليها الآن، وهذا هو المتوقع حتى وقتنا الحالي فهل سيتم تغييره أم لا هذا ما سيتم معرفته، وإليكم تشكيلة منتخب المملكة في مباراة المكسيك وهي كالآتي:

المدافعين

محمد البريك، ياسر الشهراني، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري.

حراسة المرمى

محمد اليامي، نواف عكيدي، محمد العويس.

الهجوم

صالح الشهري، نواف العبد، فراس البريكان، هيثم عسيري.

لاعبي الوسط

ناصر الدوسري، رياض الشرحيلي، عبد الرحمن العبود، سامي الناجي، محمد قانو، هاتان بحبري، عبد الله عطيف، عبدالإله المالكي.

مواجهات السعودية مع المكسيك

إن منتخب المملكة السعودية قد واجهها المكسيك في خمس مباريات، والمكسيك قد حافظت على الفوز في أربع مباريات، وكان التعادل بمرة واحدة فقط، كما أن الفريقين لم يلتقوا منذ 1999 عندما فازت المكسيك على السعودية 5-1 بكأس القارات، وإليكم تاريخ المواجهات بين كلا الفريقين وهي كالآتي: