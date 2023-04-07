«صراع إحياء الأمل!».. موعد مباراة الساحل والفيصلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة

في إطار مباريات الجولة 22 المؤجلة من مسابقة الدوري السعودي الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2023/2022، يحتضن مساء اليوم الجمعة 7 أبريل الحالي، ملعب ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)Prince Saud Bin Jalawi Sport City Stadium (ARRAKAH) في مدينة الخبر السعودية، أحداث مباراة الساحل والفيصلي القوية والمرتقبة، والتي تأتي ضمن لقاءات الدور الثاني أو الإياب، يسعى من خلالها عنابي السدير إلى إحياء آماله في العودة إلى دوري المحترفين (دوري روشن هذا الموسم)، عبر حصاد 3 نقاط جديدة، تقرب الفريق من المربع الذهبي المؤهل للبطولة، بينما يطمح أصحاب الديار الليلة في التمسك بحظوظهم في البقاء في دوري يلو بالموسم المقبل.

على كل الأحوال، سنتعرف بالتفاصيل في التغطية التالية، على مختلف الأخبار والكواليس والمستجدات حيال موعد مباراة الساحل والفيصلي والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار الناديين ونتائجهما بالموسم السادس والأربعين من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، علاوة على وضعية الفريقين في جدول ترتيب دوري يلو في الوقت الحالي.

مباراة الساحل والفيصلي

مرة أخرى تنطلق منافسات بطولة Saudi Arabia Division 1 2022/2023، هذه المرة مع لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني والعشرون، حيث مواجهة الفيصلي ضد الساحل.

حيثما يخوض أصحاب الأرض مواجهة الليلة، وهم في موقف لا يحسدون عليه إطلاقًا، فيأتي الفريق في المرتبة الـ17 وقبل الأخير في الترتيب العام، بعدما حصد 21 نقطة وفارق (-12) هدفًا.

وذلك إثر فوز Al-Sahel في 4 مباريات فقط هذا الموسم، فيما تعادل في 9 لقاءات (بينهم التعادل المثير مع أهلي جدة “2-2” في الجولة 12)، بينما تجرع مرارة الهزيمة 12 مرة.

ولدى الساحل مباراة مؤجلة مع أحد من الجولة 24 منذ 8 مارس الماضي، من المقرر خوضها يوم السبت بعد القادم الموافق لـ15 أبريل الجاري.

📣| يمكن لجميع الجماهير التي تود حضور مباراة #الساحل vs الفيصلي

الحصول على تذكرة المباراة مجانًا عن طريق الرابط التالي:https://t.co/qn8ovogsF3 #الساحل_الفيصلي | #دوري_يلو | #FDL — نادي الساحل الرياضي (@clubsahel) April 7, 2023

من جهة أخرى، يخوض عنابي سدير اللقاء، وهو في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى، برصيد 39 نقطة وصافي (5) أهداف، يفصله 13 نقطة عن الرياض صاحب المركز الرابع “آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الممتاز”، و16 نقطة عن الأهلي المتصدر.

فقد تمكن Al Faisaly خلال الموسم الجاري من تحقيق 11 انتصارًا، و6 تعادلات (آخرها كان مع الخلود بنتيجة “1-1” في الجولة 25)، إلا أنه خسر في 7 مواجهات.

وبخلاف مؤجلة اليوم، فـ لممثل الكرة السعودية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم – قبل الخروج من أمام فولاد خوزستان الإيراني في دور الـ16 عقب الخسارة بهدف – مباراتان مؤجلتان، الأولى مع الأهلي من الجولة 26 منذ 18 مارس المنقضي، من المقرر خوضها منتصف الشهر الجاري، إضافة إلى لقاء آخر مع نجران، تم تأجيله من الأسبوع الماضي بسبب ظروف الطيران لـ”مارد الجنوب”.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Saudi Yelo League First Division 2023 قبل انطلاق مؤجلة الجولة 22:

كانت مواجهة الدور الأول التي جمعت الفيصلي أمام الساحل، قد أسفرت عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة (1-1)، افتتح لاعب الوسط البرازيلي روسيكلي بيريرا دا سيلفا Rossi التسجيل للعنابي في الدقيقة 69، قبل أن ينجح مشاري عبدالرحمن الجريبي في إدراك التعادل للساحل قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

موعد مباراة الساحل والفيصلي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء المؤجل عن الجولة الثانية والعشرين من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023، مساء اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والثلث ( 9:20 ) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثامنة والثلث ( 8:20 م ) بتوقيت مصر، السادسة والثلث ( 6:20 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وعن حكم مباراة الساحل والفيصلي، فقد كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) الحكم عبدالله الدهمشي.

إليكم الآن طاقم تحكيم مواجهة الليلة بشكل كامل:

أما عن القنوات الناقلة للحدث، فستقوم شبكة القنوات السعودية الرياضية بتغطية الحدث، من خلال فضائية KSA Sports 1 HD.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الساحل والفيصلي، أعلنت القنوات الرياضية السعودية عن إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي عبدالله المحيسن.