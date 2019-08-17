مباراة الزوراء وهرسيد الصومالي.. الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية

ننشر موعد مباراة الزوراء وهرسيد الصومالي يوم الأحد 18 أغسطس 2019 مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى والدور التمهيدي للبطولة العربية كأس محمد السادس 2019-2020، كما نقدم لكم كل أخبار المباراة والقنوات الناقلة لمباراة الزوراء اليوم في البطولة العربية مباشرة، حيث ستكون منقولة على قناة مفتوحة مجانية، كما يسر موقع نجوم مصرية تقديم موعد المبااراة بتوقيت العراق والسعودية والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك، وبتوقيت أمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء وهرسيد الفريق الصومالي

بخصوص القنوات النااقلة لمباراة الزوراء وهرسيد الفريق الصومالي فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر للمباراة على قناة أبوظبي الرياضية الأولى، تلك القناة الناقلة حصريا لكل مباريات البطولة العربية، تردد قناة أبوظبي الرياضية على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، نادي الزوراء وصل للمغرب منذ ساعات، وخاض تدريبه الأساسي للمباراة، تقام المباراة على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

موعد مباراة الزوراء وهرسيد العراقي في البطولة العربية

نظام مجموعة الزوراء في البطولة العربية والدور التمهيدي، هو أن يقام بين فرق المجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية مباريات المجموعة بطل المجموعة لدور 32 من كأس الملك محمد السادس 2020، تضم المجموعة إلى جانب الزوراء والفريق الصومالي أندية الرفاع البحريني واتحاد طنجة المغربي، تقم كل مباريات المجموعة بالمغرب، موعد مباراة الزوراء وهرسيد الصومالي سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والمغرب.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 مساء بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.