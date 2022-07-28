مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم… لقاء الأبطال

يلتقي فريق نادي الزمالك الأول لكرة القدم بطل الدوري النسخة الماضية ومتصدر الترتيب العام لجدول الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حتى الآن النسخة الحالية أمام فريق نادي فيوتشر بطل النسخة الأخيرة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد السلام بالقاهرة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية والساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

يلتقي الفريقين في مباراة العودة بعد انتهاء مباراة الذَّهاب في الدور الأول بفوز نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليعاود الفريقين اللقاء مرة أخرى في مباراة العودة في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أما عن إذاعة اللقاء على الهواء مباشرة فسوف تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية الحاصلة علي حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، علي قناة أون تايم سبورت الأولي عالية الدَّقَّة.

وتستمد هذه المباراة أهميتها حيث أنها مباراة في الأسابيع الأخيرة من عمر الدوري المصري ويريد نادي الزمالك الحفاظ علي مركز كمتصدر لمسابقة الدوري حتى انتهاء جميع المباريات والحصول على اللقب للعام الثاني على التوالي، في حيث يريد نادي فيوتشر الحفاظ علي مركزة أيضا في المربع الذهبي من أجل الصعود إلى بطولة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) في الموسم القادم.