مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم | الزمالك يبيع 8 آلاف تذكرة لمباراة نهائي كأس مصر







أعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور أن النادي باع 8000 تذكرة للمباراة بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، الذي سيقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الساعة 8:00 مساءً الأحد، لأنه كان طرح للبيع في المنافذ صباح يوم السبت.







وفي حديثه إلى أعضاء الإذاعة الداخلية للنادي، قال المستشار مرتضى منصور، إن الزمالك كان يعامل مثل بيراميدز بتخصيص 10000 تذكرة لكل منهما، كما أعلن مسؤولو اتحاد كرة القدم عن بيع تذاكر للاجتماع النهائي في أربعة أماكن، وهي استاد القاهرة ونادي الرماية ومركز الجزيرة للشباب واستاد الإسكندرية.

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم







كما وافقت السلطات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

انتزع الزمالك البطاقة للتأهل لنهائيات كأس مصر بفوزه على الاتحاد السكندري 1-0 بفضل مصطفى محمد، ثم التقى الزمالك الاتحاد على ملعب الإسماعيلية مساء الأحد في نصف نهائي كأس مصر، واليوم سيواجه الزمالك بيراميدز (الأهرامات) في المباراة النهائية اليوم الأحد8 سبتمبر الساعة 8 مساءً في استاد برج العرب.

سيطر الزمالك على اللعبة وأهدر الكثير من الفرص بفضل إتحاد سيد أحمد الذي أنقذ شبكته، استمرت اللعبة حتى الوقت الإضافي لكن مصطفى محمد،مهاجم الزمالك الجديد قرر اللعبة في الوقت المناسب، سيطر الصربي ميشو ذو الخبرة على الموسم المقبل بعد أن ترك منصبه في أورلاندو بايرتس، وقد يبحث الوايت نايتس عن مدرب جديد منذ هزيمته أمام منافسيه الشرسين علي الأهلي في المباراة الأخيرة من الموسم، حيث استحوذ المدرب إيهاب جلال على كريستيان جروس الذي انتهى عقده ورفض الزمالك تمديده، ومن ثم تم التعاقد مع المدرب الجديد خلفةً لإيهاب جلال وهو الصيربي ميشو، المدرب الحالي لنادي الزمالك.