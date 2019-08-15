مباراة الزمالك والفريق الصومالي.. الموعد والقنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا

ننشر موعد مباراة الزمالك والفريق الصومالي اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 ولقاء الذهاب من الدور التمهيدي (دور 64) من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، كما نقدم لكم أيضا كل أخبار تلك المباراة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في أفريقيا، حيث ستتمكن كل الجماهير من مشاهدة البث المباشر للمباراة على قناة مفتوحة فضائية، كما يسعدنا من خلال موقع نجوم مصرية نشر موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبتوقيت أمريكا وكندا وجرينتش، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وفرنسا وسويسرا وهولندا والنمسا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والفريق الصومالي

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل الصومال ديكيداها اليوم الجمعة في أفريقيا فسوف تكون منقولة على قناة ON sports الفضائية المصرية المفتوحة، حيث يمكن مشاهدة البث المباشر لتلك القناة بصورة جيدة من أي مكان حول العالم، وتقدم القناة الأستوديو التحليلي للمباراة بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي، يذكر أن قنوات bein sports لا تذيع مباريات الدور التمهيدي، وتذيع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك والفريق الصومالي في أفريقيا

يغيب عن لقاء ديكيداها الصومالي اليوم الثلاثي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة لعدم الجاهزية، كما سيغيب النجم محمد أوناجم والذي سيشارك بداية من دور المجموعات، يقود الزمالك في مباراة اليوم المدير الفني الوطني طارق يحيى، موعد ماتش الزمالك والفريق الصومالي اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وألمانيا وسويسرا وهولندا والسويد وفرنسا.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 3 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.