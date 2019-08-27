مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة “كأس مصر 2019” – الموعد والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر الدور ربع النهائي المقرر لها مساء غدا الأربعاء 28 أغسطس 2019، حيث سنقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة الهامة، وأسماء القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء، تلك المباراة ستكون الأولى بين الزمالك وفريق المقاصة في بطولة كأس مصر، يقود نادي الزمالك الصربي ميتشو، بينما يقود نادي مصر المقاصة نجم ولاعب ومدرب الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو”، هذا ونقدم لكم موعد المباراة بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا، وبتوقيت ألمانيا والسويد وسويسرا والنرويج.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر 2019

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس على قناة ON sport الفضائية المصرية المجانية، وكذلك على قناة نايل سبورت الفضائية المفتوحة، وتقدم قناة اون سبورت الأستوديو التحليلي للمباراة المرتقبة، مع نجوم التحليل الكروي الرياضي، كما تقدم نايل سبورت تغطية متميزة للمباراة بمشاركة الإعلامي الرياضي المتميز مدحت شلبي، يذكر أن الفائز في نتيجة تلك المباراة يتأهل للدور قبل النهائي ليقابل نادي الاتحاد السكندري زعيم الثغر.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الكأس غدا الأربعاء

ضم الفريقان مجموعة من أبرز اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019، ومن أبرز أسماء لاعبي نادي الزمالك الجدد: محمد عواد، محمد عبد الشافي، محمد اوناجم، أشرف بن شرقي، كريم بامبو، إمام عاشور، مصطفى محمد.

ومن أبرز أسماء لاعبي المقاصة الجدد: محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أودو موسيس، صلاح أمين، عمرو مرعي.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الكأس غدا الأربعاء سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

مشوار الزمالك والمقاصة في كأس مصر 2019 دور 32 الزمالك 1 – 0 منية سمنود مصر المقاصة 2 – 0 أبوقير للأسمدة دور 16 الزمالك 2 – 0 الانتاج مصر المقاصة 2 – 1 وادي دجلة

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