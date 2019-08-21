مباراة الرفاع وهورسيد الصومالي.. الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية “كأس محمد السادس”

ننشر موعد مباراة الرفاع وهورسيد الصومالي اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى للدور التمهيدي من بطولة كأس محمد السادس 2019 البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث نقدم لكم كل أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الرفاع في البطولة العربية مباشرة على الهواء، حيث ستكون منقولة على قناة فضائية مفتوحة يمكن مشاهدة البث المباشر لها من أى مكان في العالم، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الرفاع البحريني وهورسيد الصومالي فسوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، المعلق على المباراة هو المذيع الرياضي عصام عبده، تردد قناة أبوظبي الرياضية على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، تقام المباراة اليوم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية.

موعد مبارة الرفاع وهورسيد الصومالي اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

نادي الرفاع البحريني قدم بداية جيدة في أول مباريات المجموعة، بالفوز على فريق اتحاد طنجة على ملعبه وبين جماهيره بنتيجة 2-0، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة مع نادي الزوراء الذي تمكن من الفوز على فريق هورسيد بنفس النتيجة، موعد مباراة الرفاع وهورسيد الفريق الصومالي اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت البحرين والسعودية.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسودي والدنمارك والنرويج.