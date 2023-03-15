«أمل جديد في البقاء!».. موعد مباراة الخليج والطائي الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من جديد تعود منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، وذلك بعد اختتام مواجهات دور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، حيث تنطلق مساء غدٍ الخميس 16 مارس الجاري، مباريات الجولة 21 من دوري المحترفين السعودي، إذ يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد Prince Mohammed Bin Fahad Stadium في مدينة الدمام السعودية أحداث مباراة الخليج والطائي، القوية والمرتقبة، يطمح من خلالها الدانة في التمسك ببصيص الأمل من أجل البقاء في المسابقة المحلية الأقوى عربيًا وخليجيًا للموسم القادم، بينما يسعى الحتماوي إلى إضافة 3 نقاط جديدة، ستدعم تواجد الفريق ضمن المنطقة الدافئة في وسط جدول ترتيب دوري روشن.

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا التغطية التالية، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس عن موعد مباراة الخليج والطائي والقنوات الناقلة، إضافة إلى مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم الـ47 من دوري المحترفين السعودي 2023، علاوة على موقع الفريقين في جدول ترتيب دوري روشن.

مباراة الخليج والطائي

إلى المباراة الأولى في الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة Saudi Professional League 2023/2022، حيث مواجهة الطائي ضد الخليج.

حيثما يدخل البحارة مواجهة الخميس، وهم في المرتبة الـ15 وقبل الأخيرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 16 نقطة وصافي (-16) هدفًا، يفصله فارق (+6) أهداف لصالح العدالة صاحب المركز الـ14.

إذ حقق Al-Khaleej خمس انتصارات، وتعادل في لقاء وحيد، بينما تجرع مرارة الخسارة في 13 مباراة هذا الموسم.

وخلال الجولة الماضية، خسر الدانة من أمام الباطن على ملعب الأخير بهدف يوسف الشمري في الدقائق الخمس الأولى من اللقاء.

وتتبقى لـ الخليج مباراة واحدة مؤجلة من أمام الهلال في الجولة 16 من يوم 10 فبراير الماضي – (من المقرر خوضها يوم السبت الأول من أبريل القادم) – بسبب مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية، والتي حصد خلالها الميدالية الفضية والمركز الثاني، إثر الخسارة من ريال مدريد.

▫️الخليج يفتح ملف مواجهة «الطائي» pic.twitter.com/llDrldAKRe — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) March 13, 2023

من جهة أخرى، يأتي فارس الشمال في المركز الثامن في الترتيب العام، وذلك بعدما جمع 25 نقطة وفارق (-3) أهداف، يفصله 22 نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب.

فقد تمكن Al-Tai من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في واحدة، إلا أنه خسر في 10 مواجهات خلال الموسم الجاري.

وفي الأسبوع الفائت، خسر الحواسم على ملعبهم من أمام ضمك بثلاثية قاسية!.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2022 قبل انطلاق مباريات الجولة 21:

هذا، ومن المقرر أن تقام مباريات الأسبوع الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، على مدار 3 أيام متتالية، تبدأ يوم غدٍ الخميس بمواجهة الطائي مع الخليج.

ثم تستكمل الجولة بعد غدٍ الجمعة، بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى والثانية الفيحاء ضد العدالة وضمك أمام الباطن، وتلعبان في توقيتٍ واحد، قبل أن يستضيف الوحدة نادي التعاون في ختام لقاءات اليوم الثاني.

على أن يسدل الستار على الجولة يوم السبت القادم، فيحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفتح، ثم يلتقي الهلال مع الاتفاق، وكذلك النصر ضد أبها، والرائد في مواجهة الشباب، على أن تلعب المباريات الثلاث الأخيرة في نفس التوقيت.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مواجهة الدور الأول بين الطائي والخليج، عن فوز صائد الكبار “الطائي” بنتيجة (3-0)، سجلها المهاجم والقائد الزيمبابوي كنوليدج موسونا Knowledge Musona بينهم الهدف الأول من ركلة جزاء.

موعد مباراة الخليج والطائي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الافتتاحية عن الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين 2023، مساء غدٍ الخميس، عند الساعة الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت مصر، الواحدة ( 1:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الخليج والطائي، فقد كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) الحكم ممدوح آل شهدان بإدارة اللقاء.

إليكم الآن طاقم تحكيم مباريات اليوم الأول في الجولة 21 من دوري روشن:

من ناحية أخرى، وبشأن القنوات الناقلة لـ”لقاء الجريحين”، فستكون شبكة قنوات إس إس سي (الناقل لمباريات الدوري والمنتخب السعودي)، وذلك عبر فضائيتي SSC1 HD و SSC5.

وبشأن معلق مباراة الخليج والطائي، كلفت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي السعودي راشد الدوسري بالمهمة.