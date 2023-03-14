«استعادة الصدارة».. موعد مباراة الحزم وأحد الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، على مباريات الجولة 25 (جولة يوم العلم السعودي) من بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2023/2022، وضمن لقاءات الإياب أو الدور الثاني، يستضيف الليلة ملعب نادي الحزم Alhazm Club Stadium في مدينة الرس السعودية، أحداث مباراة الحزم وأحد، القوية والهامة، والتي تمثل فرصة ذهبية أمام حزم الصمود من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب دوري يلو، قبل أن يحسم الصعود والعودة إلى الدوري الممتاز “دوري روشن”، فيما يرغب “الجبل” في التمسك بآخر حظوظه من أجل التأهل، أو تأمين البقاء في دوري الدرجة الأولى على أقل تقدير.

على كل الأحوال، سنتعرف في التغطية التالية، على جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الحزم وأحد والقنوات الناقلة، فضلًا عن رحلة الفريقين ونتائجهما في الموسم الـ46 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، وكذلك موقف الناديين في جدول ترتيب دوري يلو.

مباراة الحزم وأحد

إلى المباراة التاسعة والأخيرة في الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة Saudi Arabia Division 1 2022/2023، وذلك مع مواجهة أحد ضد الحزم.

حيثما يخوض حزم الصمود مواجهة الثلاثاء، وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، برصيد 50 نقطة وصافي (24) هدفًا، يفصله نقطتين فقط عن الأهلي المتصدر حاليًا.

إذ حقق Al Hazem 15 انتصارًا و5 تعادلات (آخرهم كان مع القادسية إيجابيًا بنتيجة (1-1) في الأسبوع الماضي)، بينما مُني بـ4 هزائم خلال الموسم الجاري.

من جهة أخرى، يأتي الجبل في المرتبة الـ12 في الترتيب العام، بعدما جمع 29 نقطة وصافي (-4) أهداف، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن نجران صاحب المركز الـ16 وأول ثلاثي قاع الترتيب.

فقد تمكن Ohod Club من تحقيق 6 انتصارات و11 تعادلًا، غير أنه تجرع مرارة الهزيمة 6 مرات هذا الموسم (بينها الخسارة المؤلمة من أمام العين (1-4) في الجولة 21).

ولدى أحد مباراة مؤجلة مع الساحل من الأسبوع الرابع والعشرين، جراء الحالة النفسية التي كان عليها لاعبو الجبل بعد وفاة الكابتن عبده بسيسي مدير الكرة في النادي ونجم أهلي جدة السابق.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب Saudi Yelo League First Division 2023 قبل انطلاق مباريات اليوم الثالث والأخير عن الجولة 25 (جولة يوم العلم السعودي):

كانت مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين قد أقيمت أول أمس الأحد 12 مارس، وأسفرت نتائجها عن فوز هجر على جدة، وتعادل الفيصلي إيجابيًا مع الخلود بنتيجة (1-1)، قبل أن يسقط الأهلي على ملعب من أمام الرياض بثنائية نظيفة.

ويوم أمس الاثنين، خرج الجبلين بانتصار مثير على ضيفه القادسية (2-1)، وبالنتيجة نفسها فاز العربة على العروبة، قبل أن يسحق نجران مضيفه الشعلة بنتيجة (3-1).

واليوم الثلاثاء، تقام لقاءات العين ضد الأخدود، والساحل مع القيصومة، وذلك قبل مواجهة الحزم أمام أحد.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مباراة أحد والحزم في الدور الأول، عن فوز الأول بنتيجة (2-1)، سجل لـ الجبل المهاجم السعودي محمد فؤاد الثاني ومواطنه سلطان صالح العمري، فيما جاء هدف حزم الصمود الوحيد من ركلة جزاء نفذها لاعب الوسط الصربي لوكا ستويانوفيتش Luka Stojanovic، قبل أن يهدر لاعب الوسط المغربي نوفل الزرهوني هدف التعادل للضيوف من ركلة جزاء.

موعد مباراة الحزم وأحد والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة التاسعة والأخيرة من الجولة الخامسة والعشرون في دوري الدرجة الأولى السعودي 2023، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة إلا خمس دقائق ( 6:55 م ) بتوقيت السعودية، السادسة إلا خمس دقائق ( 5:55 م ) بتوقيت مصر، الرابعة إلا خمس دقائق ( 3:55 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الحزم وأحد، فقد أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) المهمة إلى الحكم رائد الزهراني.

والآن مع طاقم تحكيم مباريات الجولة 25 كاملًا:

سوف تقوم القنوات الرياضية السعودية بتغطية اللقاء الثأري، وذلك عبر فضائية KSA Sports 2 HD.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الحزم وأحد، فسيكون المعلق الرياضي السعودي سلطان المخلفي.