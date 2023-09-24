مباراة التعاون والقادسية اليوم في كأس الملك 2024: الموعد والقنوات الناقلة

يحتضن اليوم ملعب نادي التعاون في بريدة مباراة التعاون والقادسية ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس الملك 2024، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على توقيت المباراة القنوات الناقلة، بالإضافة إلى تشكيل نادي التعاون أمام القادسية.

لوجو نادي التعاون ولوجو نادي القادسية + بطاقة المباراة - المصدر: صفحة نادي القادسية على إكس

مهمة جديدة وهدف جديد 🔜 الذئاب تظهر مساء اليوم عند السادسة مساءً في بطولة كأس الملك على ملعب الوولفز بارك🐺🇸🇦#يوم_التعاون | #التعاون_القادسية #كأس_الملك pic.twitter.com/zRLwwaZTQl — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 24, 2023

موعد مباراة التعاون والقادسية

من المقرر ان تبدأ مباراة التعاون والقادسية مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السادسة 6:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب نادي التعاون ببريدة.

القنوات الناقلة

أعلنت قنوات SSC1 HD، و SSC5 HD عن نقل أحداث مباراة التعاون والقادسية اليوم عبر شاشاتها، وسوف يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق نور الدين آيات علي.

تنطلق اليوم مباريات دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بأربع مواجهات..⬇️#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/o7lMAsGPSQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 24, 2023

تشكيل التعاون أمام القادسية السعودي

وفيما يلي تشكيل نادي التعاون أمام نادي القادسية السعودي الذي تم الإعلان عنه:

حراسة المرمى: مايلسون

خط الدفاع : فهد عبدالرازق – وليد الأحمد – معاذ فقيهي

خط الوسط : أشرف المهديوي – جيروتو – أحمد باحسين – فلافيو سيلفا – ماتيوس كاسترو.

خط الهجوم : موسى بارو – جواو بيدرو.

حكم المباراة

قد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن حكام مباراة التعاون والقادسية في بطولة كأس الملك 2023-2024 هم:

حكم ساحة: عبدالصمد بكري.

حكم مساعد: عبدالرحمن الشمري، وسعيد المهدي.

حكم رابع: عبدالله زربان.

حكم فيديو: خالد الأحمري.

حكم فيديو مساعد: خلف الشمري.

متى تبدأ مباراة التعاون والقادسية

يوضح المؤقت التالي متى تبدأ مباراة التعاون والقادسية:

بطاقة المباراة

وفيما يلي بطاقة مباراة التعاون والقادسية: