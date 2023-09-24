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مباراة التعاون والقادسية اليوم في كأس الملك 2024: الموعد والقنوات الناقلة

زهرة عمر

يحتضن اليوم ملعب نادي التعاون في بريدة مباراة التعاون والقادسية ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس الملك 2024، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على توقيت المباراة القنوات الناقلة، بالإضافة إلى تشكيل نادي التعاون أمام القادسية.

مباراة التعاون والقادسية اليوم في كأس الملك 2024: الموعد والقنوات الناقلة

لوجو نادي التعاون ولوجو نادي القادسية + بطاقة المباراة - المصدر: صفحة نادي القادسية على إكس

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موعد مباراة التعاون والقادسية

من المقرر ان تبدأ مباراة التعاون والقادسية مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السادسة 6:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب نادي التعاون ببريدة.

القنوات الناقلة

أعلنت قنوات SSC1 HD، و SSC5 HD عن نقل أحداث مباراة التعاون والقادسية اليوم عبر شاشاتها، وسوف يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق نور الدين آيات علي.

تشكيل التعاون أمام القادسية السعودي

وفيما يلي تشكيل نادي التعاون أمام نادي القادسية السعودي الذي تم الإعلان عنه:

  • حراسة المرمى: مايلسون
  • خط الدفاع : فهد عبدالرازق – وليد الأحمد – معاذ فقيهي
  • خط الوسط : أشرف المهديوي –  جيروتو – أحمد باحسين – فلافيو سيلفا – ماتيوس كاسترو.
  • خط الهجوم : موسى بارو – جواو بيدرو.
تشكيل نادي التعاون أمام القادسية السعودي
تشكيل نادي التعاون أمام القادسية السعودي في كأس الملك – المصدر: صفحة نادي التعاون على إكس

حكم المباراة

قد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن حكام مباراة التعاون والقادسية في بطولة كأس الملك 2023-2024 هم:

  • حكم ساحة: عبدالصمد بكري.
  • حكم مساعد: عبدالرحمن الشمري، وسعيد المهدي.
  • حكم رابع: عبدالله زربان.
  • حكم فيديو: خالد الأحمري.
  • حكم فيديو مساعد: خلف الشمري.
- صورة 1 - مباراة التعاون والقادسية اليوم في كأس الملك 2024: الموعد والقنوات الناقلة
قائمة حكام مباريات اليوم في كأس الملك 2024 – المصدر: صفحة الاتحاد السعودي لكرة القدم على منصة إكس

متى تبدأ مباراة التعاون والقادسية

يوضح المؤقت التالي متى تبدأ مباراة التعاون والقادسية:

بطاقة المباراة

وفيما يلي بطاقة مباراة التعاون والقادسية:

  • المباراة: التعاون ضد القادسية.
  • البطولة: كأس الملك – دور ال 32.
  • الموعد: اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.
  • التوقيت: الساعة 6:00 مساًء.
  • الملعب: ملعب نادي التعاون ببريدة.
  • القنوات الناقلة: SSC1 HD، و SSC5 HD
  • المعلق: نور الدين آيات علي.
  • الحكم: عبدالصمد بكري.

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زهرة عمر

رائدة أعمال، وكاتبة محتوى، تخرجت في كلية الألسن، قسم اللغة الصينية - جامعة عين شمس. أحب التصوير، وأعشق الشطرنج وركوب الخيل، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية، أعرف أربع لغات بدرجات إتقان متفاوتة وهي (الإنجليزية، والصينية، والتركية، وقليل من الفرنسية)، أهوى مساعدة الآخرين؛ لذلك بابي دائمًا مفتوح للجميع.

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