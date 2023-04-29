“مباراة التصدر” أعرف موعد مباراة الأخدود ضد أحد في دوري يلو لقاء العودة والقناة الناقلة وترتيب الدوري

البحث عن الصدارة من قبل الأخدود يمر من أحد، لذا هناك حالة من الترقب عند جماهير الأخدود لموعد مباراة الفريق القادمة ضد أحد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر دوري يلو السعودي، مباراة العودة تقام على ملعب الأخدود ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، اللقاء المرتقب يدخله أصحاب الأرض بهدف وحيد وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تصدر الجدول الذي يحتله الأهلي قبل المباراة برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

قبل المباراة الأخدود في المركز الثاني برصيد 59 نقطة من خوض 28 مباراة، حقق الفوز في 18 وتعادل في 5 وخسر في 5 مباريات، سجل لاعبوه 53 هدف واستقبلت شباكه 27 هدف، أخر مباراة للفريق كانت الأسبوع الماضي أمام جدة وحقق الفوز بنتيجة 4-2، بينما الفريق الضيف أحد في المركز الثامن قبل المباراة برصيد 39 نقطة، جمعهم من اللعب 28 مباراة، حقق الانتصار في 9 مباريات وتعادل في 12 وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدف واستقبلت شباكه 30 هدف، كانت أخر مباراة له في الدوري أمام الفيصلي وخسر فيها بهدفين دون رد، تقام قمة أخرى في نفس الجولة وهي مباراة الحزم ضد الفيصلي، والتي يتنافس فيها الفريقين على البطاقة الرابعة المؤهلة لدوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة الأخدود وأحد والقناة الناقلة

تنقل جميع مباريات دوري يلو السعودي عبر قنوات ksa الرياضية السعودية، وفيما يلي الموعد بتوقيت معظم الدول العربية خدماً لعشاق دوري يلو في المملكة وخارجها.

17.00 : الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

18.00 : – الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

19.00 : – الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ الكويت، جمهورية مصر العربية/ قطر/ العراق.

20.00 : – الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

تاريخ نتائج الأخدود ضد أحد

بالبحث في التاريخ وجد تفوق كاسح لفريق أحد على حساب الأخدود، فقد تقابل الفريقين في دوري يلو 4 مباريات فاز أحد في 3 وتعادل الفريقين في مباراة واحدة، كانت في الدور الأول 2023، سجل أحد 6 أهداف في شباك ألأخدود، بينما سجل الأخدود 3 أهداف في شباك أحد.

نتائج أخر 5 مباريات للفريقين في الدوري

ترتيب جدول الدوري قبل الجولة 30

بطاقة المباراة