موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش نهائي السوبر المصري والقنوات الناقلة لها

يشهد نهائي السوبر المصري لقاء بين النادي الأهلي وطلائع الجيش، وجاء اختيار طلائع الجيش بسبب كونه وصيف كأس مصر الذي فاز به الأهلي والذي فاز أيضًا ببطولة الدوري موسم 2019/2020، لذلك نستعرض موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي السوبر المصري بالإضافة للقنوات الناقلة للمباراة والتردد الخاص بها.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش نهائي السوبر المصري

تنطلق مباراة نهائي السوبر المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر.

ومن الجدير بالذكر إعلان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الحكم الذي سيتولى تحكيم مباراة نهائي السوبر المصري ألا وهو الحكم الجزائري مصطفى غربال وهو نفس الحكم الذي تولى تحكيم مباراة القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا 2020، كما تولى تحكيم مباراة نهائي السوبر الافريقي 2021 بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وطلائع الجيش نهائي السوبر المصري

من المقرر أن يتم نقل مباراة نهائي السوبر المصري عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية والتي يتم بثها عبر تردد 11861، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

صفقات النادي الاهلي وطلائع الجيش

ومن الجدير بالذكر أن النادي الاهلي قام بعمل صفقات صيفية على أعلى مستوى حيث قام باستقدام مهاجم نادي برايتون بيرسي تاو لمدة 4 مواسم، بالإضافة للاعب لويس ميكيسوني، وكريم فؤاد، وحسام حسن، ومصطفى البدري، في حين رحل الكثير من نجوم الأهلي ومن أهمهم أليو بادجي الذي خرج عن طريق الإعارة لنادي أميان الفرنسي، وأحمد ياسر ريان الذي خرج على سبيل الإعارة لنادي ألتاي سبور التركي، بالإضافة لأحمد رمضان بيكهام، و والتر بواليا، وأحمد علاء.

في حين تعاقد نادي طلائع الجيش على كلًا من تلك الصفقات على سبيل الإعارة لموسم واحد: ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا، واللاعب كازاجى كاسونجو، ومحمد الصباحي، ومحمد جابر، بينما أتم التعاقد مع تلك الصفقات: عبد الرحمن شيكا، ومحمد علي الجويني، وكريم عمير، ورمزي مدحت، ومحمد أنور، وأحمد عفيفي.