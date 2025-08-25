خاص نجوم مصرية، موقف إمام عاشور من مباراة الاهلى وبيراميدز

أخبار الرياضة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف إمام عاشور لاعب وسط الفريق من المشاركة في مواجهة بيراميدز المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

 

وأوضح المصدر أن فرص لحاق عاشور بالمباراة المقرر لها يوم 30 أغسطس الجاري تكاد تكون معدومة.

 

وهذا الامر نظراً لعدم اكتمال شفائه بشكل كامل حتى الآن من الاصابة التى كان يعانى منها.

 

وأضاف أن اللاعب خرج بالفعل من حسابات المدير الفني ريكاردو ريبيرو في لقاء غزل المحلة المقرر له اليوم، كما سيستمر غيابه عن مواجهة بيراميدز حيث يحتاج لمزيد من الوقت للتعافي.

 

وأشار المصدر إلى أن عاشور يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية لكن دون أي احتكاكات بدنية نظراً لعدم التئام كسر الترقوة بصورة نهائية وهي الإصابة التي تعرض لها في يونيو الماضي خلال مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية.

