تأكد غياب ثنائي الأهلي عن مبارة إنبي في الدوري

تلقى عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي ضربة قوية قبل المباراة المرتقبة أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز وذلك باستمرار غياب عدد من عناصر الخط الخلفي.

ويفتقد الفريق الأحمر جهود الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد شكري عن مواجهة إنبي، حيث لم يتعافي الثنائي بعد من الإصابات التي لحقت بهم.

على أن يبدأ الثنائى العودة للتدريبات الجماعية عقب اللقاء المقرر في منتصف الشهر الجاري.

وكان ياسر إبراهيم قد أصيب في مطلع الموسم بتمزق في العضلة العانية للفخذ الأيسر خلال مشاركته أمام مودرن سبورت.

بينما يعاني محمد شكري من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها قبل لقاء فاركو، ليغيب عن المشاركة منذ ذلك الحين.

وتزداد معاناة الأهلي الدفاعية مع تأكد غياب المغربي أشرف داري أيضاً، بعد إصابته في مواجهة بيراميدز الأخيرة والتي ستبعده عن الملاعب لفترة تقترب من ثلاثة أسابيع.

ويأمل النحاس في إيجاد البدائل المناسبة لعبور أزمة الغيابات، خاصة أن الفريق في حاجة ماسة لتحقيق الانتصار لمصالحة الجماهير واستعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.