أحمد شوبير يعلق على مباراة الاهلى غداً امام غزل المحلة

أحمد المدبولي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة الأهلي أمام غزل المحلة المقرر لها غداً ستكون مواجهة صعبة على الفريق الأحمر.

 

وأوضح : الفريق المحلاوي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن كما انتهت مبارياته الثلاث السابقة بالتعادل السلبي دون أن يستقبل أهداف.

 

وأضاف شوبير عبر قناة الأهلي أن طبيعة ملعب غزل المحلة الضيق إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير المتوقع يجعل من اللقاء تحدي إضافي للأهلي.

 

وأبدى حارس مرمى الأهلي السابق تحفظه على قائمة الفريق للمباراة قائلاً : 

 

من وجهة نظري كان يجب أن تضم القائمة ثلاثة حراس مرمى لكن القائمة اقتصرت على محمد الشناوي ومصطفى شوبير فقط”، مشيراً إلى أن أي طارئ قد يحدث لأي حارس أثناء الإحماء أو خلال المباراة.

 

وشدد شوبير على أن وجود حارس ثالث مثل محمد سيجا كان سيمنح الفريق مزيد من الأمان، مؤكداً أن سيحا فى كل الاحوال ينتظره مستقبل جيد وسيحصل على فرصته قريباً.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


