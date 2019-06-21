المنتخب يفوز على زيمبابوي بهدف لتريزيجيه ويحصد أول ثلاث نقاط وينجو من مقالب مباريات الافتتاح

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في مصر والعالم العربي من المحيط إلي الخليج يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية للحديث عن مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 التي ستنطلق الليلة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أستاد القاهرة الدولي.

فاز المنتخب المصري في أولى مبارياته بالبطولة الإفريقية على زيمبابوي بهدف سجله “تريزيجيه” في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، الذي سيطر فيه المنتخب المصري على أحداثه وأضاع العديد من الفرص السهلة عن طريق عبد الله السعيد ومروان محسن، ومع بداية الشوط الثاني تراجع المنتخب المصري، وأتاح الفرصة لمنتخب زيمبابوي للسيطرة على المباراة، وتسير أحداث الشوط الثاني متوسطة المستوي حتى يطلق الحكم الكاميروني صفارة النهاية ليعلن حصد المنتخب المصري لأول ثلاث نقاط في البطولة.

تنطلق الليلة مباراة الافتتاح في بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 التي تقام في مصر بحضور 24 منتخب إفريقي لأول مرة في البطولات الإفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً على أستاد القاهرة الدولي بحضور 80 ألف مشجع يمتلىً بهم الأستاد وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس إتش دي وقناة تايم سبورت التردد الأرضي.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري في مباراة الليلة

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد حجازي ، باهر المحمدي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن “تريزيجيه”.

خط الهجوم: مروان محسن.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية

طرفي المبارة توقيت المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة حكم المباراة مصر*زيمبابوي 10 بتوقيت مصر،11 بتوقيت مكة المكرمة، 22,00 بتوقيت غر ينتش قناة تايم سبورت التردد الأرضي، قناة بي إن سبورت ماكس إتش دي 1 استاد القاهرة الدولي الحكم الكاميروني “اليوم نيون”

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في ضربة البداية، لتكون دافع للمباريات القادمة للفوز باللقب الثامن للمنتخب على صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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